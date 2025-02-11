Toyota представит компактный пикап за 25 000 долларов

Возможный пикап Toyota Corolla. Скриншот: @LatestCarUpdate11

Слухи о бюджетном компактном пикапе Toyota Corolla становятся все громче, хотя производитель еще не сделал никаких официальных заявлений. Новый автомобиль может предложить серьезную конкуренцию Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Борьба ценников

Сегодня Ford Maverick 2025 года выпуска стартует с 26 295 долларов, а рекомендованная розничная цена Hyundai Santa Cruz составляет 28 650 долларов. Поговаривают, что Toyota предложит начальную цену на пикап около 25 000 долларов.

Ford Maverick базируется на Escape, а Hyundai Santa Cruz — на Tucson. Новый компактный пикап Toyota будет основан на Corolla. Название пикапа Maverick было взято из старого седана, так что нет никакой проблемы и с перепрофилированием Corolla. Более того, Toyota Corolla Cross уже применяет это название для кроссовера.

Технические характеристики

Corolla Cross имеет 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 169 л.с. с крутящим моментом 205 Нм. Для пикапа маловато. Но Corolla Cross Hybrid выдает 196 л.с., что является достаточной мощностью для маленького грузовика.

Когда ждать

Некоторые источники утверждают, что новый пикап Toyota Corolla появится уже в этом году. Другие, такие как Car and Driver, считают, что раньше 2027 года ее не будет. В любом случае, этот автомобиль уже попал в категорию долгожданных.

Ранее мы писали о трех вечных внедорожниках Toyota, которые можно купить в США за копейки. Также эксперты назвали четыре самых надежных года выпуска Toyota Corolla Hybrid.