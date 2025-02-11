Toyota представить компактний пікап за 25 000 доларів

Можливий пікап Toyota Corolla. Скриншот: @LatestCarUpdate11

Чутки про бюджетний компактний пікап Toyota Corolla стають дедалі голоснішими, хоча виробник ще не зробив жодних офіційних заяв. Новий автомобіль може запропонувати серйозну конкуренцію Ford Maverick та Hyundai Santa Cruz.

Про це написав Motor Biscuit.

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Боротьба цінників

Сьогодні Ford Maverick 2025 року випуску стартує з 26 295 доларів, а рекомендована роздрібна ціна Hyundai Santa Cruz становить 28 650 доларів. Подейкують, що Toyota запропонує початкову ціну на пікап близько 25 000 доларів.

Ford Maverick базується на Escape, а Hyundai Santa Cruz — на Tucson. Нова компактний пікап Toyota буде заснована на Corolla. Назва пікапа Maverick була взята зі старого седана, тож немає жодної проблеми й з перепрофілюванням Corolla. Щобільше, Toyota Corolla Cross вже застосовує цю назву для кросовера.

Технічні характеристики

Corolla Cross має 2-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 169 к.с. з крутним моментом 205 Нм. Для пікапа малувато. Але Corolla Cross Hybrid видає 196 к.с., що є достатньою потужністю для маленької вантажівки.

Коли чекати

Деякі джерела стверджують, що новий пікап Toyota Corolla з’явиться вже цьогоріч. Інші, такі як Car and Driver, вважають, що раніше 2027 року її не буде. У будь-якому випадку, цей автомобіль вже потрапив до категорії довгоочікуваних.

Раніше ми писали про три вічні позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки. Також експерти назвали чотири найнадійніші роки випуску Toyota Corolla Hybrid.