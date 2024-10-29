П’ять найнадійніших автомобілів — всі моделі від одного виробника

ТОП-5 найнадійніших автомобілів від одного виробника
Більшість найдовговічніших автомобілів на ринку сьогодні — пікапи, позашляховики та кросовери. Крім того, п’ять найкращих автомобілів, які з найбільшою ймовірністю без проблем подолають 400 000 км, походять від того самого автовиробника.
Про це повідомив Motor Biscuit.
Як визначали переможців
За даними iSeeCars, транспортні засоби, на які можна розраховувати в довгостроковій перспективі, — це Toyota Tundra, Sequoia, 4Runner, Tacoma та Highlander Hybrid. Загалом, Toyota є найнадійнішим брендом, виробляючи дев’ять з 30 найдовговічніших автомобілів на ринку.
Фахівці iSeeCars проаналізували понад 402 млн машин, щоб визначити, які моделі з найбільшою ймовірністю пройдуть щонайменше 400 000 км.
Toyota Tundra
- Шанси подолати 400 000 км: 36,7%
- Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 4,2 раза.
Toyota Sequoia
- Шанси подолати 400 000 км: 36,4%
- Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 4,2 раза
Toyota 4Runner
- Шанси подолати 400 000 км: 26,8%
- Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 3,1 раза
Toyota Tacoma
- Шанси подолати 400 000 км: 26,7%
- Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 3,1 раза
Toyota Highlander Hybrid
- Шанси подолати 400 000 км: 25,9%
- Шанси більші, ніж у середньостатистичного SUV: у 3 рази.
Раніше ми писали про автомобілі з найкращими позашляховими можливостями. Також експерти назвали найненадійніші кросовери та позашляховики у 2024 році.
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