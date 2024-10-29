П’ять найнадійніших автомобілів — всі моделі від одного виробника

Toyota Tundra. Фото: caranddriver.com

Більшість найдовговічніших автомобілів на ринку сьогодні — пікапи, позашляховики та кросовери. Крім того, п’ять найкращих автомобілів, які з найбільшою ймовірністю без проблем подолають 400 000 км, походять від того самого автовиробника.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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За даними iSeeCars, транспортні засоби, на які можна розраховувати в довгостроковій перспективі, — це Toyota Tundra, Sequoia, 4Runner, Tacoma та Highlander Hybrid. Загалом, Toyota є найнадійнішим брендом, виробляючи дев’ять з 30 найдовговічніших автомобілів на ринку.

Фахівці iSeeCars проаналізували понад 402 млн машин, щоб визначити, які моделі з найбільшою ймовірністю пройдуть щонайменше 400 000 км.

Toyota Tundra

Фото: motortrend.com

Шанси подолати 400 000 км: 36,7%

36,7% Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 4,2 раза.

Toyota Sequoia

Фото: motor1.com

Шанси подолати 400 000 км: 36,4%

36,4% Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 4,2 раза

Toyota 4Runner

Фото: Toyota

Шанси подолати 400 000 км: 26,8%

26,8% Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 3,1 раза

Toyota Tacoma

Фото: edmunds.com

Шанси подолати 400 000 км: 26,7%

26,7% Шанси більші, ніж у середньостатистичного автомобіля: у 3,1 раза

Toyota Highlander Hybrid

Фото: Toyota

Шанси подолати 400 000 км: 25,9%

25,9% Шанси більші, ніж у середньостатистичного SUV: у 3 рази.

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