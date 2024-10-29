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ТОП-5 самых надежных автомобилей от одного производителя

29 октября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Пять самых надежных автомобилей — все модели от одного производителя
Toyota Tundra. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Большинство самых долговечных автомобилей на рынке сегодня — пикапы, внедорожники и кроссоверы. Кроме того, пять лучших автомобилей, которые с наибольшей вероятностью без проблем преодолеют 400 000 км, произошли от одного и того же автопроизводителя.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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По данным iSeeCars, транспортные средства, на которые можно рассчитывать в долгосрочной перспективе, — это Toyota Tundra, Sequoia, 4Runner, Tacoma и Highlander Hybrid. В общей сложности, Toyota является самым надежным брендом, производя девять из 30 самых долговечных автомобилей на рынке.

Специалисты iSeeCars проанализировали более 402 млн. машин, чтобы определить, какие модели с наибольшей вероятностью пройдут по меньшей мере 400 000 км.

Toyota Tundra

ТОП-5 самых надежных автомобилей от одного производителя - фото 1
Заголовок
  • Шансы преодолеть 400 000 км: 36,7%
  • Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 4,2 раза.

Toyota Sequoia

ТОП-5 самых надежных автомобилей от одного производителя - фото 2
Фото: motor1.com
  • Шансы преодолеть 400 000 км: 36,4%
  • Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 4,2 раза

Toyota 4Runner

ТОП-5 самых надежных автомобилей от одного производителя - фото 3
Фото: Toyota
  • Шансы преодолеть 400 000 км: 26,8%
  • Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 3,1 раза

Toyota Tacoma

ТОП-5 самых надежных автомобилей от одного производителя - фото 4
Фото: edmunds.com
  • Шансы преодолеть 400 000 км: 26,7%
  • Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 3,1 раза

Toyota Highlander Hybrid

ТОП-5 самых надежных автомобилей от одного производителя - фото 5
Фото: Toyota
  • Шансы преодолеть 400 000 км: 25,9%
  • Шансы больше, чем у среднестатистического SUV: в 3 раза.

Ранее мы писали об автомобилях с лучшими внедорожными возможностями. Также эксперты назвали самые ненадежные кроссоверы и внедорожники в 2024 году.

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