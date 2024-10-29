Пять самых надежных автомобилей — все модели от одного производителя

ТОП-5 самых надежных автомобилей от одного производителя
Большинство самых долговечных автомобилей на рынке сегодня — пикапы, внедорожники и кроссоверы. Кроме того, пять лучших автомобилей, которые с наибольшей вероятностью без проблем преодолеют 400 000 км, произошли от одного и того же автопроизводителя.
Об этом сообщил Motor Biscuit.
Как определяли победителей
По данным iSeeCars, транспортные средства, на которые можно рассчитывать в долгосрочной перспективе, — это Toyota Tundra, Sequoia, 4Runner, Tacoma и Highlander Hybrid. В общей сложности, Toyota является самым надежным брендом, производя девять из 30 самых долговечных автомобилей на рынке.
Специалисты iSeeCars проанализировали более 402 млн. машин, чтобы определить, какие модели с наибольшей вероятностью пройдут по меньшей мере 400 000 км.
Toyota Tundra
- Шансы преодолеть 400 000 км: 36,7%
- Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 4,2 раза.
Toyota Sequoia
- Шансы преодолеть 400 000 км: 36,4%
- Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 4,2 раза
Toyota 4Runner
- Шансы преодолеть 400 000 км: 26,8%
- Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 3,1 раза
Toyota Tacoma
- Шансы преодолеть 400 000 км: 26,7%
- Шансы больше, чем у среднестатистического автомобиля: в 3,1 раза
Toyota Highlander Hybrid
- Шансы преодолеть 400 000 км: 25,9%
- Шансы больше, чем у среднестатистического SUV: в 3 раза.
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