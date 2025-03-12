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Toyota показала крихітне авто з сонячним дахом

12 березня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Toyota представила мініатюрний хетчбек з сонячною батареєю
Toyota FT-Me. Фото: Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Toyota представила мікроскопічний електромобіль FT-Me для їзди міськими джунглями. Довжина авто близько 2,5 метра, що робить його він навіть коротшим за оригінальний Smart ForTwo.

Про це повідомив Motor1.

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Що відомо про FT-Me

Електричний хетчбек оснащений сонячними панелями на даху — в ясний день FT-Me може отримати достатньо заряду для 30 км діапазону. Втім, Toyota не розкрила розмір батареї або максимальний запас ходу автомобіля.

В компанії стверджують, що в деяких європейських країнах FT-Me зможуть легально водити підлітки віком від 14 років. Це означає, що серійна версія класифікуватиметься як квадроцикл, подібно до трійки Stellantis: Citroën Ami, Opel Rocks-e та Fiat Topolino. Відповідно до законодавства Європейського Союзу, ці чотириколісні мікроавтомобілі не повинні перевищувати 8 кінських сил та вагу 425 кг. Крім того, максимальна швидкість обмежена до 45 км/год.

Характеристики хетчбека

Toyota FT-Me
Фото: Toyota

FT-Me їздить на 14-дюймових вінілових колесах, обтягнутих вузькими шинами 185/60 R14. Він має одні з найкоротших звисів, які де-небудь можна побачити, а також бічні камери замість звичайних дзеркал. Фари та задні ліхтарі розташовані надзвичайно високо стосовно кузова. Вікна в авто великі, але, здається, що відкриваються лише невелика частина з них.

Toyota зазначає, що FT-Me розроблений також для водіїв з обмеженими можливостями, а отже, має елементи ручного керування на кермі для прискорення та гальмування, усуваючи потребу в педалях.

Раніше ми писали, чим здивує автомобілістів Toyota Corolla 2006 року. Також повідомлялося, що Toyota випустить бюджетний пікап за ціною 25 000 доларів.

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