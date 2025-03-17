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Найгірші роки випуску Toyota Camry

17 березня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Сім найгірших модельних років Toyota Camry
2020 Toyota Camry. Фото: Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Протягом десятиліть Toyota Camry є основним надійним продуктом на світовому ринку седанів середнього розміру. Однак є кілька модельних років автомобіля, які псують цю репутацію.

Про це написав Motor Biscuit.

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  • 2007-2009 Toyota Camry

Моделі цих років страждали від надмірного споживання оливи через погано сконструйовані поршневі кільця 2,4-літрового двигуна 2AZ-FE. Toyota виправила це через відкликання та заміну двигуна. Модель 2007 року також мала проблеми з трансмісією: пробуксовування, грубе перемикання передач та навіть відмова. Наприкінці 2010 року компанія представила надійніший 2,5-літровий двигун 2AR-FE, але проблеми залишалися.

  • 2010 Toyota Camry

Модель страждала від жорсткого перемикання передач в автоматичній коробці та затримок під час прискорення. Також були скарги на несправності кондиціонера.

  • 2012 Toyota Camry

Модель зазнала значного редизайну, але водії стикалися із частими збоями в інформаційно-розважальній системі та проблемами з Bluetooth. Також були скарги на надмірний шум та вібрацію двигуна, що знижувало комфорт водіння.

  • 2015 Toyota Camry

У моделі було чимало проблем з надійністю, зокрема в трансмісії та електричних системах. Власники повідомляли про нерівне перемикання передач, несподівані зупинки та збої в роботі електронних компонентів.

  • 2016 Toyota Camry

Збереглися проблеми з трансмісією, зокрема грубе перемикання передач, що знижувало плавність їзди. Також виникали занепокоєння щодо гальмівної системи.

  • 2019 Toyota Camry

Водії скаржилися на збої в інформаційно-розважальній системі, зокрема з підключенням до Apple CarPlay та Bluetooth. Також відзначалися випадки низької продуктивності двигуна V6, яка не відповідала очікуванням.

  • 2020 Toyota Camry

Власники скаржилися на косметичні дефекти, такі як проблеми з фарбою, деренчання в салоні та неправильне розташування панелей кузова. Хоча ці проблеми не були пов’язані з продуктивністю, вони неабияк дратували водіїв.

Раніше ми писали, як Toyota збирається обійти імпортні мита Дональда Трампа. Також днями Toyota показала крихітне електричне авто із сонячною батареєю на даху.

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