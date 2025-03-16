Toyota планує уникнути імпортних мит Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Toyota може розпочати експорт автомобілів зі свого британського заводу до США, щоб уникнути наслідків можливого запровадження високих імпортних мит для продукції з ЄС від адміністрації Дональда Трампа. Втім, для японської корпорації є один суттєвий нюанс.

Про це повідомив Mind.

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Мита Трампа

Наприкінці лютого президент США Дональд Трамп заявив, що на європейські автомобілі та інші товари будуть введені мита в розмірі 25% вже з 2 квітня.

Сьогодні в Євросоюзі тарифи на імпорт автомобілів становлять 10%, тоді як американське мито на європейські автомобілі — 2,5%.

Звинувачуючи Європу в тому, що вона використовує США, Дональд Трамп зазначив: "Вони не приймають наші машини. Вони не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. А ми приймаємо від них усе".

Острів свободи

Велика Британія не є членом ЄС, тому у Сполученого Королівства є шанс уникнути американських тарифів. Якщо так станеться, то завод Toyota в Бернастоні отримає "експортний потенціал", зазначає Financial Times.

Втім, можливості постачання будуть обмеженими, позаяк моделі, які виробляють на британських потужностях японської корпорації, не дуже популярні в США.

"Якщо бізнес-рівняння має сенс й продукт, який ми виробляємо, потрібен в іншому регіоні... ми, звичайно, вивчимо наші можливості", — підкреслив головний корпоративний директор Toyota в Європі Метт Гаррісон.

Раніше ми писали, як Дональд Трамп зайнявся автобізнесом, але прогорів. Також розповідали про особливості офіційного автомобіля Cadillac One, на якому їздить президент Трамп.