Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як Toyota обійде імпортні мита Дональда Трампа arrow

Як Toyota обійде імпортні мита Дональда Трампа

16 березня 2025 11:15
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Toyota планує уникнути імпортних мит Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Toyota може розпочати експорт автомобілів зі свого британського заводу до США, щоб уникнути наслідків можливого запровадження високих імпортних мит для продукції з ЄС від адміністрації Дональда Трампа. Втім, для японської корпорації є один суттєвий нюанс.

Про це повідомив Mind.

Читайте також:

Мита Трампа

Наприкінці лютого президент США Дональд Трамп заявив, що на європейські автомобілі та інші товари будуть введені мита в розмірі 25% вже з 2 квітня.

Сьогодні в Євросоюзі тарифи на імпорт автомобілів становлять 10%, тоді як американське мито на європейські автомобілі — 2,5%.

Звинувачуючи Європу в тому, що вона використовує США, Дональд Трамп зазначив: "Вони не приймають наші машини. Вони не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. А ми приймаємо від них усе".

Острів свободи

Велика Британія не є членом ЄС, тому у Сполученого Королівства є шанс уникнути американських тарифів. Якщо так станеться, то завод Toyota в Бернастоні отримає "експортний потенціал", зазначає Financial Times.

Втім, можливості постачання будуть обмеженими, позаяк моделі, які виробляють на британських потужностях японської корпорації, не дуже популярні в США.

"Якщо бізнес-рівняння має сенс й продукт, який ми виробляємо, потрібен в іншому регіоні... ми, звичайно, вивчимо наші можливості", — підкреслив головний корпоративний директор Toyota в Європі Метт Гаррісон.

Раніше ми писали, як Дональд Трамп зайнявся автобізнесом, але прогорів. Також розповідали про особливості офіційного автомобіля Cadillac One, на якому їздить президент Трамп.

тарифи Європейський союз США Дональд Трамп авто автомобіль мито Toyota
Реклама
Реклама
Реклама