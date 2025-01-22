Cadillac One — які захисні властивості має службове авто Трампа

Cadillac One. Фото: wikipedia.org

Новий президент США Дональд Трамп отримав в розпорядження новенький службовий Cadillac One, яким він вже користувався за часів першої каденції. Модель виготовлена General Motors ексклюзивно для поїздок найвищого американського керівництва та вважається одним із найбезпечніших автомобілів у світі.

Про це повідомив 20minutos.

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Передусім безпека

Модель Cadillac One "The Beast" (звір) — броньований лімузин, оснащений надзвичайно міцною захисною конструкцією. Вона включає товсті двері, куленепробивне скло, передові засоби зв’язку та систему фільтрації повітря, призначену для захисту від хімічних або біологічних загроз. Цей лімузин оновлюється протягом максимум 10 років, щоб адаптуватися до нових часів й загроз.

Автомобіль розроблений, щоб протистояти хімічним атакам, протитанковим гранатам, вибухівці, прикріпленій до шасі, й навіть ракетам типу Stinger. Крім того, лімузин оснащений різними екстреними запасами, такими як кисень і навіть кров, сумісна з Трампом.

Технічні деталі

Цей лімузин довжиною 5,5 метра й висотою 1,78 метра важить 9 т. Beast отримав 6,6-літровий турбодизель V8 потужністю 330 к.с. Він здатний умістити в салоні до семи осіб. З іншого боку, його колеса не створюють жодних проблем у разі проколу, позаяк він може продовжувати рухатися завдяки своїм посиленим сталевим ободам.

Раніше ми писали, як Дональд Трамп зайнявся автобізнесом, але прогорів. Також повідомлялося, що Ferrari F430, яка раніше належала Дональду Трампу, втретє виставлено на аукціон.