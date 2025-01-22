Ferrari Дональда Трампа знову на аукціоні — втретє за вісім років

Ferrari Дональда Трампа втретє виставлено на аукціон
Поки Дональд Трамп робить перші кроки на посаді 47 президента США, його старий Ferrari F430 знову виставлений на аукціон — втретє за останні вісім років. Залишається дочекатися, чи перевищить автомобіль позначку 330 000 доларів, отриманих за нього минулого разу.
Про це повідомив Lʼargus.
Вже треті вибори
Ferrari F430, який належав Дональду Трампу, вже продавалося у 2017 та 2021 роках. Тобто незабаром після кожних президентських виборів в Америці з моменту першої появи кандидатури мільярдера, італійське купе виставляється на аукціон. Безсумнівно, з метою отримання гарної додаткової вартості, коштом популярності політика.
Класична комплектація
Ferrari F430 має червоний кузов Rosso Corsa, світло-коричневу шкіряну оббивку, коробку передач F1. Авто залишило фабрику у 2007 році, тому має табличку на честь 60-річчя ювілею бренду. Разом з автомобілем продаються: оригінальні чохли на сидіннях та інструменти, історична документація та персоналізований номерний знак DJT (Дональд Дж. Трамп).
Цінова динаміка
Виставлений на аукціоні Rockstar Car Auction у США (проходитиме з 16 лютого по 9 березня), Ferrari F430 має пробіг 9395 миль (трохи більш як 15 000 км). У 2017 році цей автомобіль, який більше не належав Трампу, продали за 270 000 доларів, а у 2021 році — за 330 000 доларів.
Раніше у Львові помітили суперкар Ferrari за 500 000 доларів. Також ми писали, які три найдорожчих автомобілі, продали на відомому аукціоні Mecum Auctions у 2024 році (спойлер — всі виявилися Ferrari).
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