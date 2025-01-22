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Ferrari Дональда Трампа втретє виставлено на аукціон

22 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Ferrari Дональда Трампа знову на аукціоні — втретє за вісім років
Ferrari F430 Дональда Трампа. Фото: Rockstar
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Поки Дональд Трамп робить перші кроки на посаді 47 президента США, його старий Ferrari F430 знову виставлений на аукціон — втретє за останні вісім років. Залишається дочекатися, чи перевищить автомобіль позначку 330 000 доларів, отриманих за нього минулого разу.

Про це повідомив Lʼargus.

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Ferrari F430, який належав Дональду Трампу, вже продавалося у 2017 та 2021 роках. Тобто незабаром після кожних президентських виборів в Америці з моменту першої появи кандидатури мільярдера, італійське купе виставляється на аукціон. Безсумнівно, з метою отримання гарної додаткової вартості, коштом популярності політика.

Класична комплектація

Салон Ferrari F430.
Фото: Rockstar

Ferrari F430 має червоний кузов Rosso Corsa, світло-коричневу шкіряну оббивку, коробку передач F1. Авто залишило фабрику у 2007 році, тому має табличку на честь 60-річчя ювілею бренду. Разом з автомобілем продаються: оригінальні чохли на сидіннях та інструменти, історична документація та персоналізований номерний знак DJT (Дональд Дж. Трамп).

Цінова динаміка

Кермо та місце водія Ferrari F430.
Фото: Rockstar

Виставлений на аукціоні Rockstar Car Auction у США (проходитиме з 16 лютого по 9 березня), Ferrari F430 має пробіг 9395 миль (трохи більш як 15 000 км). У 2017 році цей автомобіль, який більше не належав Трампу, продали за 270 000 доларів, а у 2021 році — за 330 000 доларів.

Раніше у Львові помітили суперкар Ferrari за 500 000 доларів. Також ми писали, які три найдорожчих автомобілі, продали на відомому аукціоні Mecum Auctions у 2024 році (спойлер — всі виявилися Ferrari).

США аукціон Дональд Трамп авто ціни автомобіль Ferrari

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