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Ferrari Дональда Трампа в третий раз выставлен на аукцион

22 января 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Ferrari Дональда Трампа снова на аукционе — третий раз за восемь лет
Ferrari F430 Дональда Трампа. Фото: Rockstar
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Пока Дональд Трамп делает первые шаги на посту 47 президента США, его старый Ferrari F430 снова выставлен на аукцион — в третий раз за последние восемь лет. Остается дождаться, превысит ли автомобиль отметку 330 000 долларов, полученных за него в прошлый раз.

Об этом сообщил L'argus.

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Уже третьи выборы

Ferrari F430, который принадлежал Дональду Трампу, уже продавалось в 2017 и 2021 годах. То есть вскоре после каждых президентских выборов в Америке с момента первого появления кандидатуры миллиардера, итальянское купе выставляется на аукцион. Несомненно, с целью получения хорошей добавочной стоимости, за счет популярности политика.

Классическая комплектация

Салон Ferrari F430.
Фото: Rockstar

Ferrari F430 имеет красный кузов Rosso Corsa, светло-коричневую кожаную обивку, коробку передач F1. Авто покинуло фабрику в 2007 году, поэтому имеет табличку в честь 60-летия юбилея бренда. Вместе с автомобилем продаются: оригинальные чехлы на сиденьях и инструменты, историческая документация и персонализированный номерной знак DJT (Дональд Дж. Трамп).

Ценовая динамика

Руль и место водителя Ferrari F430.
Фото: Rockstar

Выставленный на аукционе Rockstar Car Auction в США (будет проходить с 16 февраля по 9 марта), Ferrari F430 имеет пробег 9395 миль (чуть более 15 000 км). В 2017 году этот автомобиль, который больше не принадлежал Трампу, продали за 270 000 долларов, а в 2021 году — за 330 000 долларов.

Ранее во Львове заметили суперкар Ferrari за 500 000 долларов. Также мы писали, какие три самых дорогих автомобиля, продали на известном аукционе Mecum Auctions в 2024 году (спойлер - все оказались Ferrari).

США аукцион Дональд Трамп авто цены автомобиль Ferrari

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