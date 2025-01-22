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Cadillac One — особенности авто, на котором ездит президент Трамп

22 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Cadillac One — какие защитные свойства имеет служебное авто Трампа
Cadillac One. Фото: wikipedia.org
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Новый президент США Дональд Трамп получил в распоряжение новенький служебный Cadillac One, которым он уже пользовался во времена первой каденции. Модель изготовлена General Motors эксклюзивно для поездок высшего американского руководства и считается одним из самых безопасных автомобилей в мире.

Об этом сообщил 20minutos.

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Первым делом безопасность

Модель Cadillac One "The Beast" (зверь) — бронированный лимузин, оснащенный чрезвычайно прочной защитной конструкцией. Она включает толстые двери, пуленепробиваемые стекла, передовые средства связи и систему фильтрации воздуха, предназначенную для защиты от химических или биологических угроз. Этот лимузин обновляется в течение максимум 10 лет, чтобы адаптироваться к новым временам и угрозам.

Автомобиль разработан, чтобы противостоять химическим атакам, противотанковым гранатам, взрывчатке, прикрепленной к шасси, и даже ракетам типа Stinger. Кроме того, лимузин оснащен различными экстренными запасами, такими как кислород и даже кровь, совместимая с Трампом.

Технические детали

Этот лимузин длиной 5,5 метра и высотой 1,78 метра весит 9 т. Beast получил 6,6-литровый турбодизель V8 мощностью 330 л.с. Он способен уместить в салоне до семи человек. С другой стороны, его колеса не создают никаких проблем в случае прокола, так как он может продолжать двигаться благодаря своим усиленным стальным ободам.

Ранее мы писали, как Дональд Трамп занялся автобизнесом, но прогорел. Также сообщалось, что Ferrari F430, которая ранее принадлежала Дональду Трампу, в третий раз выставлена на аукцион.

Дональд Трамп авто автомобиль безопасность защита

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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