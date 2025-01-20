Как Дональд Трамп попытался войти в автобизнес и потерпел неудачу

Как Дональд Трамп занялся автобизнесом, но прогорел
Действующий президент США Дональд Трамп в конце 1980-х годов попытался заняться автомобильным бизнесом. В те времена он пытался создать роскошный лимузин Cadillac Trump Golden Series, но удалось выпустить лишь два экземпляра модели.
Об этом написал Autocentre.
Каким было авто Трампа
Основой модели стал седан Cadillac Deville 1988 года. Но тюнинг-ателье Dillinger Coach Works сделало лимузин намного длиннее и немного выше, установили позолоченную решетку радиатора.
В салоне преобладала натуральная кожа и дерево дорогих пород. В интерьере разместили логотипы Cadillac Trump. Также появились мини-бар, телевизор с видеомагнитофоном, телефон, факс и шредер для уничтожения документов. Между водителем и пассажирами установили сдвижную перегородку.
Несбывшиеся мечты
Цена Cadillac Trump составляла на те времена гигантские 80 000 долларов. Трамп планировал выпустить 50 лимузинов, а также создать более дешевый вариант Trump Executive Series. Но планы остались на бумаге из-за банкротства Дональда Трампа.
Все, что успели сделать — собрали лишь два Cadillac Trump Golden Series. Один лимузин Дональд Трамп подарил своему отцу, другой экземпляр всплыл на одном из британских аукционов в 2017 году, еще во времена первой президентской каденции американского руководителя.
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