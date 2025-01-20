Как Дональд Трамп попытался войти в автобизнес и потерпел неудачу

Cadillac Trump Golden Series. Фото: autoweek.com

Действующий президент США Дональд Трамп в конце 1980-х годов попытался заняться автомобильным бизнесом. В те времена он пытался создать роскошный лимузин Cadillac Trump Golden Series, но удалось выпустить лишь два экземпляра модели.

Об этом написал Autocentre.

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Основой модели стал седан Cadillac Deville 1988 года. Но тюнинг-ателье Dillinger Coach Works сделало лимузин намного длиннее и немного выше, установили позолоченную решетку радиатора.

В салоне преобладала натуральная кожа и дерево дорогих пород. В интерьере разместили логотипы Cadillac Trump. Также появились мини-бар, телевизор с видеомагнитофоном, телефон, факс и шредер для уничтожения документов. Между водителем и пассажирами установили сдвижную перегородку.

Несбывшиеся мечты

Фото: autoweek.com

Цена Cadillac Trump составляла на те времена гигантские 80 000 долларов. Трамп планировал выпустить 50 лимузинов, а также создать более дешевый вариант Trump Executive Series. Но планы остались на бумаге из-за банкротства Дональда Трампа.

Все, что успели сделать — собрали лишь два Cadillac Trump Golden Series. Один лимузин Дональд Трамп подарил своему отцу, другой экземпляр всплыл на одном из британских аукционов в 2017 году, еще во времена первой президентской каденции американского руководителя.

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