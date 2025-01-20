Як Дональд Трамп спробував увійти в автобізнес та зазнав невдачі

Як Дональд Трамп зайнявся автобізнесом, але прогорів
Чинний президент США Дональд Трамп наприкінці 1980-х років спробував зайнятися автомобільним бізнесом. В ті часи він намагався створити розкішний лімузин Cadillac Trump Golden Series, але вдалося випустити лише два екземпляри моделі.
Про це написав Autocentre.
Яким було авто Трампа
Основою моделі став седан Cadillac Deville 1988 року. Але тюнінг-ательє Dillinger Coach Works зробило лімузин набагато довшим та трохи вищим, встановили позолочену решітку радіатора.
В салоні переважала натуральна шкіра та дерево дорогих порід. В інтер’єрі розмістили логотипи Cadillac Trump. Також з’явилися мінібар, телевізор з відеомагнітофоном, телефон, факс та шредер для знищення документів. Між водієм та пасажирами встановили зсувну перегородку.
Нездійснені мрії
Ціна Cadillac Trump становила 80 000 доларів. Трамп планував випустити 50 лімузинів, а також створити дешевший варіант Trump Executive Series. Але плани залишилися на папері через банкрутство Дональда Трампа.
Все, що встигли зробити — зібрали лише два Cadillac Trump Golden Series. Один лімузин Дональд Трамп подарував своєму батькові, інший екземпляр виплив на одному з британських аукціонів у 2017 році, ще за часів першої президентської каденції американського керівника.
Раніше ми писали, який автомобіль в особистій колекції Ілона Маска найдорожчий. Також експерти пояснили, чому, попри кризу, українці везуть вживані авто з США.
Читайте Новини.LIVE!