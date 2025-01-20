Як Дональд Трамп спробував увійти в автобізнес та зазнав невдачі

Cadillac Trump Golden Series. Фото: autoweek.com

Чинний президент США Дональд Трамп наприкінці 1980-х років спробував зайнятися автомобільним бізнесом. В ті часи він намагався створити розкішний лімузин Cadillac Trump Golden Series, але вдалося випустити лише два екземпляри моделі.

Про це написав Autocentre.

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Основою моделі став седан Cadillac Deville 1988 року. Але тюнінг-ательє Dillinger Coach Works зробило лімузин набагато довшим та трохи вищим, встановили позолочену решітку радіатора.

В салоні переважала натуральна шкіра та дерево дорогих порід. В інтер’єрі розмістили логотипи Cadillac Trump. Також з’явилися мінібар, телевізор з відеомагнітофоном, телефон, факс та шредер для знищення документів. Між водієм та пасажирами встановили зсувну перегородку.

Нездійснені мрії

Фото: autoweek.com

Ціна Cadillac Trump становила 80 000 доларів. Трамп планував випустити 50 лімузинів, а також створити дешевший варіант Trump Executive Series. Але плани залишилися на папері через банкрутство Дональда Трампа.

Все, що встигли зробити — зібрали лише два Cadillac Trump Golden Series. Один лімузин Дональд Трамп подарував своєму батькові, інший екземпляр виплив на одному з британських аукціонів у 2017 році, ще за часів першої президентської каденції американського керівника.

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