Toyota планирует избежать импортных пошлин Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Toyota может начать экспорт автомобилей со своего британского завода в США, чтобы избежать последствий возможного введения высоких импортных пошлин для продукции из ЕС от администрации Дональда Трампа. Впрочем, для японской корпорации есть один существенный нюанс.

Об этом сообщил Mind.

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В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что на европейские автомобили и другие товары будут введены пошлины в размере 25% уже со 2 апреля.

Сегодня в Евросоюзе тарифы на импорт автомобилей составляют 10%, тогда как американская пошлина на европейские автомобили — 2,5%.

Обвиняя Европу в том, что она использует США, Дональд Трамп отметил: "Они не принимают наши машины. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. А мы принимаем от них все".

Остров свободы

Великобритания не является членом ЕС, поэтому у Соединенного Королевства есть шанс избежать американских тарифов. Если так произойдет, то завод Toyota в Бернастоне получит "экспортный потенциал", отмечает Financial Times.

Впрочем, возможности поставок будут ограниченными, так как модели, которые производят на британских мощностях японской корпорации, не очень популярны в США.

"Если бизнес-уравнение имеет смысл и продукт, который мы производим, нужен в другом регионе... мы, конечно, изучим наши возможности", — подчеркнул главный корпоративный директор Toyota в Европе Мэтт Харрисон.

Ранее мы писали, как Дональд Трамп занялся автобизнесом, но прогорел. Также рассказывали об особенностях официального автомобиля Cadillac One, на котором ездит президент Трамп.