Найгірші вживані авто у 2025 році — дослідження TÜV

Найгірші вживані авто у 2025 році
Асоціації технічного нагляду TÜV на основі понад 10 000 000 перевірок автомобілів у Німеччині склали звіт про несправності авто. Які моделі найчастіше не проходили тестування та є потенційним розчаруванням для майбутнього власника.
Про це повідомив Interia.
Вік автомобілів
Дані TÜV показують, що 20,6% автомобілів у Німеччині не пройшли перевірку (на 0,1% більше ніж торік). Частково це може бути пов’язано зі старінням німецького автопарку — середній вік становить 10,1 року. Серед авто віком від 2 до 3 років 6,4% машин не здолали обов’язковий техогляд. Для автомобілів віком від 8 до 9 років ця частка становить 23%, а для 12-13-річних машин — 28,1%.
Авто віком від 2 до 3 років
- Tesla Model 3 (14,2% з серйозними дефектами);
- Ford Mondeo (13,2%);
- Skoda Scala (11,8%).
Авто віком від 4 до 5 років
- Tesla Model 3 (19,7%);
- Volkswagen Sharan (17,7%);
- BMW 5/6 серії (17,7%).
Авто віком від 6 до 7 років
- Dacia Dokker (26,5%);
- Dacia Duster (24,3%);
- BMW 5/6 серії (23,6%).
Авто віком від 8 до 9 років
- Dacia Dokker (30,9%);
- Dacia Duster (29,7%);
- Dacia Sandero (28,6%).
Авто віком від 10 до 11 років
- Dacia Logan (39,6%);
- Dacia Duster (34,1%);
- Renault Twingo (33%).
Авто віком від 12 до 13 років
- Renault Twingo (41,5%);
- Dacia Logan (41%);
- Renault Clio (39,8%).
Найгірші марки
Погані результати Dacia не є несподіванкою. Бюджетний бренд часто потрапляє в руки водіїв, які не можуть дозволити собі техобслуговування на авторизованих СТО, й з віком стан машин лише погіршується.
Загалом автомобілі Groupe Renault не можна назвати найвитривалішими: Renault Twingo мав середній пробіг лише 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.
Величезного провалу зазнав бренд Tesla та його найпопулярніша Model 3. Електромобіль потрапив на перше місце в рейтингу найбільш несправних автомобілів у двох категоріях: серед машин віком від 2 до 3 років та від 4 до 5 років. В останній категорії популярний електромобіль мав частку дефектів 19,7%, що вище, ніж у 13-річного Mitsubishi ASX.
Раніше експерти назвали найгірші роки випуску Toyota Camry та Ford Edge — їх слід уникати.
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