Найгірші вживані авто у 2025 році — дослідження TÜV

Ремонт Tesla Model 3. Фото: teslarati.com

Асоціації технічного нагляду TÜV на основі понад 10 000 000 перевірок автомобілів у Німеччині склали звіт про несправності авто. Які моделі найчастіше не проходили тестування та є потенційним розчаруванням для майбутнього власника.

Про це повідомив Interia.

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Вік автомобілів

Дані TÜV показують, що 20,6% автомобілів у Німеччині не пройшли перевірку (на 0,1% більше ніж торік). Частково це може бути пов’язано зі старінням німецького автопарку — середній вік становить 10,1 року. Серед авто віком від 2 до 3 років 6,4% машин не здолали обов’язковий техогляд. Для автомобілів віком від 8 до 9 років ця частка становить 23%, а для 12-13-річних машин — 28,1%.

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Авто віком від 2 до 3 років

Tesla Model 3 (14,2% з серйозними дефектами);

(14,2% з серйозними дефектами); Ford Mondeo (13,2%);

(13,2%); Skoda Scala (11,8%).

Авто віком від 4 до 5 років

Tesla Model 3 (19,7%);

(19,7%); Volkswagen Sharan (17,7%);

(17,7%); BMW 5/6 серії (17,7%).

Авто віком від 6 до 7 років

Dacia Dokker (26,5%);

(26,5%); Dacia Duster (24,3%);

(24,3%); BMW 5/6 серії (23,6%).

Авто віком від 8 до 9 років

Dacia Dokker (30,9%);

(30,9%); Dacia Duster (29,7%);

(29,7%); Dacia Sandero (28,6%).

Авто віком від 10 до 11 років

Dacia Logan (39,6%);

(39,6%); Dacia Duster (34,1%);

(34,1%); Renault Twingo (33%).

Авто віком від 12 до 13 років

Renault Twingo (41,5%);

(41,5%); Dacia Logan (41%);

(41%); Renault Clio (39,8%).

Найгірші марки

Погані результати Dacia не є несподіванкою. Бюджетний бренд часто потрапляє в руки водіїв, які не можуть дозволити собі техобслуговування на авторизованих СТО, й з віком стан машин лише погіршується.

Загалом автомобілі Groupe Renault не можна назвати найвитривалішими: Renault Twingo мав середній пробіг лише 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.

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Величезного провалу зазнав бренд Tesla та його найпопулярніша Model 3. Електромобіль потрапив на перше місце в рейтингу найбільш несправних автомобілів у двох категоріях: серед машин віком від 2 до 3 років та від 4 до 5 років. В останній категорії популярний електромобіль мав частку дефектів 19,7%, що вище, ніж у 13-річного Mitsubishi ASX.

Раніше експерти назвали найгірші роки випуску Toyota Camry та Ford Edge — їх слід уникати.

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