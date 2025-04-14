Вживані авто, які ламаються частіше за інші — список здивує

2021 Toyota Yaris. Фото: autoexpress.co.uk

Загальнонімецький автомобільний клуб ADAC опублікував рейтинг-2025 найбільш схильних до поломок вживаних авто в окремих класах. Серед ненадійних машин напрочуд багато моделей Toyota, що стало найбільшим сюрпризом.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Поширений дефект

Зростає кількість поломок електрообладнання: у 2024 році власники зверталися за допомогою 43 678 разів, що на 46% більше порівняно з попереднім роком. Однак, як зазначає ADAC, це не привід для занепокоєння, а цілком нормальне явище, оскільки збільшується кількість моделей з системами електроприводу.

Найбільш ненадійні авто класу B

Opel Meriva (2016-2017)

Toyota Yaris (2021-2022)

Toyota Yaris Cross (2022)

Найбільш ненадійні авто класу С

Opel Zafira (2015)

Renault Scenic (2015, 2018-2019)

Renault Megane (2016)

Toyota C-HR (2018-2022)

Mazda3 (2019)

Mazda CX-30 (2020)

Ford Kuga (2021)

Найбільш ненадійні авто класу D

Opel Insignia (2015-2018, 2022)

Toyota RAV4 (2017-2022)

Ford S-MAX (2016-2018)

Hyundai IONIQ 5 (2022)

Найбільш ненадійні комерційні авто

Renault Master (2019-2020)

Fiat Ducato (2015-2017, 2019-2021)

Ford Transit (2015)

Що найчастіше ламається

Стартерна батарея протягом багатьох років є найпоширенішою причиною поломок авто у Німеччині. У 2015 році 35,7% несправностей були спричинені акумулятором 12 В. У 2024 році вже 44,9% несправностей були спричинені розрядженою АКБ.

Другою причиною поломок є проблеми з двигуном або електронікою двигуна (22,1%). У випадку з двигунами внутрішнього згоряння це системи впорскування та запалювання, тоді як в електромобілів це система високої напруги. На третьому місці — несправності, пов’язані зі стартером, генератором, електричною системою автомобіля чи освітленням (10,6%). Далі йдуть дефекти шин (8,8%).

Як Toyota опинилася в цьому списку

Після перегляду результатів Toyota пояснила, що у цих моделей були проблеми з акумулятором. За словами представників японської корпорації, у багатьох випадках батареї в уражених транспортних засобах були замінені на потужніші версії безплатно за трирічною гарантією виробника або в рамках індивідуальної угоди про доброзичливість. А нові транспортні засоби більше не оснащуватимуться слабшими акумуляторами.

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