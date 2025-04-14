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Найгірші вживані авто за версією німецького ADAC — дослідження

14 квітня 2025 17:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вживані авто, які ламаються частіше за інші — список здивує
2021 Toyota Yaris. Фото: autoexpress.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Загальнонімецький автомобільний клуб ADAC опублікував рейтинг-2025 найбільш схильних до поломок вживаних авто в окремих класах. Серед ненадійних машин напрочуд багато моделей Toyota, що стало найбільшим сюрпризом.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Поширений дефект

Зростає кількість поломок електрообладнання: у 2024 році власники зверталися за допомогою 43 678 разів, що на 46% більше порівняно з попереднім роком. Однак, як зазначає ADAC, це не привід для занепокоєння, а цілком нормальне явище, оскільки збільшується кількість моделей з системами електроприводу.

Найбільш ненадійні авто класу B

  • Opel Meriva (2016-2017)
  • Toyota Yaris (2021-2022)
  • Toyota Yaris Cross (2022)

Найбільш ненадійні авто класу С

  • Opel Zafira (2015)
  • Renault Scenic (2015, 2018-2019)
  • Renault Megane (2016)
  • Toyota C-HR (2018-2022)
  • Mazda3 (2019)
  • Mazda CX-30 (2020)
  • Ford Kuga (2021)

Найбільш ненадійні авто класу D

  • Opel Insignia (2015-2018, 2022)
  • Toyota RAV4 (2017-2022)
  • Ford S-MAX (2016-2018)
  • Hyundai IONIQ 5 (2022)

Найбільш ненадійні комерційні авто

  • Renault Master (2019-2020)
  • Fiat Ducato (2015-2017, 2019-2021)
  • Ford Transit (2015)

Що найчастіше ламається

Стартерна батарея протягом багатьох років є найпоширенішою причиною поломок авто у Німеччині. У 2015 році 35,7% несправностей були спричинені акумулятором 12 В. У 2024 році вже 44,9% несправностей були спричинені розрядженою АКБ.

Другою причиною поломок є проблеми з двигуном або електронікою двигуна (22,1%). У випадку з двигунами внутрішнього згоряння це системи впорскування та запалювання, тоді як в електромобілів це система високої напруги. На третьому місці — несправності, пов’язані зі стартером, генератором, електричною системою автомобіля чи освітленням (10,6%). Далі йдуть дефекти шин (8,8%).

Як Toyota опинилася в цьому списку

Після перегляду результатів Toyota пояснила, що у цих моделей були проблеми з акумулятором. За словами представників японської корпорації, у багатьох випадках батареї в уражених транспортних засобах були замінені на потужніші версії безплатно за трирічною гарантією виробника або в рамках індивідуальної угоди про доброзичливість. А нові транспортні засоби більше не оснащуватимуться слабшими акумуляторами. 

Раніше ми публікували рейтинг найнебезпечніших водіїв Європи. Також експерти пояснили, чи варто купляти вживаний акумулятор для автомобіля.

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