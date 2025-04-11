Рейтинг найнебезпечніших водіїв Європи — є сюрпризи

Неадекватний водій. Фото: freepik.com

Фахівці швейцарського сайту E-Vignette проаналізували звіт Єврокомісії про смертність на дорогах континенту та результати дослідження про небезпечну поведінку водіїв, проведеного Інститутом Vias. У підсумку серед 21 країни Європи визначили найбезпечніші та найнебезпечніші нації за кермом.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Найнебезпечнішими водіями в Європі виявилися латвійці, які набрали 75,8 бала зі 100. Ключовим фактором цього результату є висока кількість смертей на дорогах Латвії — 75 летальних випадків на мільйон мешканців країни. Це найвищий показник у рейтингу. Також Латвія посіла друге місце після Фінляндії за відсотком водіїв, які користуються телефоном за кермом. Плюс аж 70,7% латвійських водіїв зізналися у перевищенні швидкості на дорогах.

Австрійці опинилися на другому місці з результатом 73 бали. На їхню позицію впливала велика кількість водіїв: які зізналися, що керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння; автомобілістів, які водили зі значною втомою. Замикають безславний п’єдестал греки з результатом 70 балів, що пов'язано з найвищим відсотком водіїв, які не пристебнули ремені безпеки (27,7%) та смертністю на дорогах (61 жертва на мільйон).

Інфографіка: vignetteswitzerland.com

Хто водить акуратно

Похвалитися одним із найнижчих показників перевищення швидкості на автомагістралях можуть британці — лише 38,3%. Окрім того, лише 12,5% британських водіїв їхали явно втомленими. Іншим значущим фактором є низька кількість смертей на дорогах Британії (25 на мільйон жителів). Це другий найменший результат після Швеції.

В Україні більшає ДТП

Україна не потрапила цього року до європейського рейтингу, проте за даними патрульної поліції, у 2024 році на дорогах України внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 3202 особи, а ще 32023 отримали травми. У порівнянні з 2023 роком кількість смертей у ДТП зросла на майже 5%, а кількість травмованих — на 8,5%.

Основними причинами смертельних випадків були:

перевищення безпечної швидкості (загинуло 1770 людей);

порушення правил маневрування (490);

перехід пішоходами дороги у невстановлених місцях (167).

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