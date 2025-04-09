Чому не варто класти ноги на торпеду авто під час їзди

Ноги на приладовій панелі автомобіля. Фото: freepik.com

Звичка пасажирів переднього сидіння зручно вмоститися в автомобілі, поклавши ноги на приладову панель, здається безневинною. Але, якщо трапиться раптова зупинка або несподіване зіткнення, та спрацює подушка безпеки? На жаль, банальна поїздка може перетворитися на подію, яка назавжди змінить життя такого подорожнього.

Про це написав Slash Gear.

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Ризики подушки безпеки

Подушки безпеки створені для захисту під час аварії, розгортаючись із блискавичною швидкістю від 160 до 350 км/год, щоб пом’якшити верхню частину тіла та голову від удару об салон автомобіля. Це досить ефективна система, яка врятувала незліченну кількість життів. Але, коли ноги лежать на торпеді, рятівний інструмент може стати джерелом серйозних травм.

Під час швидкого та потужного вильоту подушки часу опустити ноги немає. Коли коліна спрямовані вгору, подушка безпеки може заштовхнути їх прямо в обличчя, зламавши ніс та пошкодивши очі.

Подушка може штовхнути ноги угору під неприродним кутом, зламати кістки або вивихнути стегна. Якщо ноги лежать хрест-навхрест, то сила удару може вивернути кінцівки назовні, пошкодивши тазостегнові суглоби або роздробивши стегнову кістку.

Всі ці переломи та вивихи можуть серйозно вплинути на здатність людини ходити, за чим часто йдуть місяці, а то й роки болісного відновлення.

Пастка ременів безпеки

Ремінь безпеки — захист номер один у разі аварії, розроблений, щоб міцно утримати людину на місці. Але коли ноги лежать на приладовій панелі, ремінь безпеки не може правильно розташовуватися на грудях та попереку, й захищати так, як повинен.

На дорозі все може швидко піти не так: раптова зупинка, поворот, швидке гальмування. Якщо ноги пасажира не на підлозі, це сповільнює його реакцію, коли кожна секунда на рахунку. Така затримка може означати різницю між уникненням проблем та потраплянням у гіршу ситуацію.

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