Яке значення напису SRS на подушках безпеки авто

Абревіатура SRS. Фото: novaluz.pt

Практично кожен бачив напис SRS на подушках безпеки в автомобілях, але майже ніхто не знає, що він означає. Пояснюємо загадкову абревіатуру.

Про це написав Auto Swiat.

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Розшифровка абревіатури

Подушки безпеки завжди позначаються написами Airbag (повітряна подушка) або SRS Airbag. Якщо зі значенням першого напису для водіїв немає жодних таємниць, то більшість не знає, що ховається під загадковим SRS.

SRS — це Supplemental Restrain System, що перекладається як "додаткова система безпеки". Вона стосується не лише подушок, а й, серед іншого, датчиків та контролерів виявлення зіткнень, які відповідають за пасивну безпеку.

SRS залежить від віку авто

Коли ця система розроблялася, вона стосувалася в основному подушок безпеки, адже в найстаріших автомобілях не було додаткових елементів. З часом SRS включила натягувачі ременів безпеки, а в нових автомобілях вона також може включати системи автоматичного виклику допомоги на місце аварії або застосування гальм після аварії.

SRS працює не завжди

Сучасні системи безпеки безперервно аналізують інформацію від датчиків, відповідальних за активацію всіх компонентів, й на основі цього вирішують, чи запускати всю процедуру захисту водія та пасажирів. Система SRS не обов’язково активується у разі незначного зіткнення.

Не всі компоненти варто вмикати

Крім того, комп’ютери, відповідальні за безпеку пасажирів, настільки вдосконалені, що вони не розкривають усі подушки безпеки без необхідності. Це може призвести до того, що передні подушки безпеки спрацюють без активації бічних, й навпаки.

Сучасні системи також аналізують, чи на кожному сидінні сидить людина. Наприклад, якщо за кермом перебуває тільки водій, велика ймовірність того, що в разі зіткнення спрацюють лише ті елементи безпеки, які відповідають за його захист без активації елементів з інших частин салону. Усе це аналізується цілим набором елементів безпеки, разом відомих як система SRS.

Раніше ми писали, де водіям заборонено пристібатися ременем безпеки. Також дослідження вчених показало, авто якого кольору небезпечні для їзди.