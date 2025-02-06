Де правила забороняють водіям використовувати паски безпеки

Водій без ременя безпеки. Фото: freepik.com

Приблизно на початку січня кожного року у Швеції та інших частинах Скандинавії будують тимчасові льодові дороги через замерзлі багатокілометрові озера, що може скоротити подорож на кілька годин. Тут діють спеціальні правила дорожнього руху, яких краще дотримуватися.

Про це написав Auto Swiat.

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Правила на льодових дорогах

Перед виходом на лід водії повинні насамперед відстебнути ремені безпеки. Якщо у дуже малоймовірному випадку під автомобілем проламається лід, водію буде легше вийти з транспортного засобу. По-друге, потрібно дотримуватися дистанції до машини, що їде попереду не менш як 50 метрів. По-третє, зупинка на озері заборонена. По-четверте, обмеження швидкості — 30 км/год.

Нарешті, спеціальні служби щодня вимірюють товщину льоду. Якщо в’їзд до озера позначений та немає шлагбаума, який перекриває дорогу, це означає, що в’їзд на лід безпечний.

Також існують обмеження щодо ваги транспортного засобу та навантаження на вісь на льодових дорогах. Залежно від колісної бази транспортні засоби можуть мати максимальну вагу від двох до чотирьох тонн.

Фото: auto-swiat.pl

Як їздити по озерах

Не варто перевищувати максимально дозволену швидкість, адже на другому березі озера обов’язково чекатиме поліція. Крім того, їзда по льоду на високій швидкості може призвести до утворення хвилі під льодом, що в крайніх випадках призводить до розтріскування криги.

Автомобіль має бути на шипованих шинах або шинах зі спеціального компаунду, виготовлених для скандинавського ринку.

Відомі випадки потоплення автомобілів на дорозі через озеро. Однак вони рідкісні та зазвичай викликані порушенням заборони виїжджати на лід, коли попередньо було встановлено, що він занадто тонкий.

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