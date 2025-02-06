Где правила запрещают водителям использовать ремни безопасности

Водитель без ремня безопасности. Фото: freepik.com

Примерно в начале января каждого года в Швеции и других частях Скандинавии строят временные ледовые дороги через замерзшие многокилометровые озера, что может сократить путешествие на несколько часов. Здесь действуют специальные правила дорожного движения, которых лучше придерживаться.

Об этом написал Auto Swiat.

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Правила на ледовых дорогах

Перед выходом на лед водители должны прежде всего отстегнуть ремни безопасности. Если в очень маловероятном случае под автомобилем проломится лед, водителю будет легче выйти из транспортного средства. Во-вторых, нужно соблюдать дистанцию до впереди идущей машины не менее 50 метров. В-третьих, остановка на озере запрещена. В-четвертых, ограничение скорости — 30 км/ч.

Наконец, специальные службы ежедневно измеряют толщину льда. Если въезд к озеру обозначен и нет шлагбаума, который перекрывает дорогу, это означает, что въезд на лед безопасен.

Также существуют ограничения по весу транспортного средства и нагрузке на ось на ледовых дорогах. В зависимости от колесной базы транспортные средства могут иметь максимальный вес от двух до четырех тонн.

Фото: auto-swiat.pl

Как ездить по озерам

Не стоит превышать максимально разрешенную скорость, ведь на другом берегу озера обязательно будет ждать полиция. Кроме того, езда по льду на высокой скорости может привести к образованию волны подо льдом, что в крайних случаях приводит к его растрескиванию.

Автомобиль должен быть на шипованных шинах или шинах из специального компаунда, изготовленных для скандинавского рынка.

Известны случаи утопления автомобилей на дороге через озеро. Однако они редки и обычно вызваны нарушением запрета выезжать на лед, когда предварительно было установлено, что он слишком тонкий.

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