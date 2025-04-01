Какое значение надписи SRS на подушках безопасности авто

Аббревиатура SRS. Фото: novaluz.pt

Практически каждый видел надпись SRS на подушках безопасности в автомобилях, но почти никто не знает, что она означает. Объясняем загадочную аббревиатуру.

Об этом написал Auto Swiat.

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Расшифровка аббревиатуры

Подушки безопасности всегда обозначаются надписями Airbag (воздушная подушка) или SRS Airbag. Если со значением первой надписи для водителей нет никаких тайн, то большинство не знает, что скрывается под загадочным SRS.

SRS — это Supplemental Restrain System, что переводится как "дополнительная система безопасности". Она касается не только подушек, но и, среди прочего, датчиков и контроллеров обнаружения столкновений, которые отвечают за пассивную безопасность.

SRS зависит от возраста авто

Когда эта система разрабатывалась, она касалась в основном подушек безопасности, ведь в старых автомобилях не было дополнительных элементов. Со временем SRS включила натяжители ремней безопасности, а в новых автомобилях она также может включать системы автоматического вызова помощи на место аварии или применения тормозов после аварии.

SRS работает не всегда

Современные системы безопасности непрерывно анализируют информацию от датчиков, ответственных за активацию всех компонентов, и на основе этого решают, запускать ли всю процедуру защиты водителя и пассажиров. Система SRS не обязательно активируется при незначительном столкновении.

Не все компоненты стоит включать

Кроме того, компьютеры, ответственные за безопасность пассажиров, настолько усовершенствованы, что не раскрывают все подушки безопасности без необходимости. Это может привести к тому, что передние подушки безопасности сработают без активации боковых, и наоборот.

Современные системы также анализируют, сидит ли на каждом сиденье человек. Например, если за рулем находится только водитель, велика вероятность того, что в случае столкновения сработают только те элементы безопасности, которые отвечают за его защиту без активации элементов из других частей салона. Все это анализируется целым набором элементов безопасности, вместе известных как система SRS.

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