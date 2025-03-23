Какой цвет авто безопаснее для водителя

Авто какого цвета опасны для езды
Центр исследования несчастных случаев Университета Монаша в Австралии выяснил, что автомобили белого цвета имеют примерно на 10% меньше шансов попасть в аварию днем по сравнению с более темными транспортными средствами. Этот вывод основывается на тщательном изучении данных об авариях за 14 лет.
Об этом сообщил The Truth About Cars.
Что показало исследование
Университет проанализировал более 36 000 столкновений автомобилей за период с 1998 по 2012 год. Они обнаружили, что белые машины, которые составляют 21% всех зарегистрированных транспортных средств, участвовали лишь в 13,3% этих аварий. Напротив, черные авто, на которые приходится 11,5%, стали участниками 23,4% столкновений.
Исследования подчеркивают критическую роль видимости в возникновении аварий. Светлые цвета, такие как белый и желтый, выделяются больше, особенно в условиях слабого освещения или неблагоприятной погоды, тогда как темные оттенки, как правило, сливаются с дорожной средой, ухудшая видимость.
Рекомендуемые цвета
Цвета, которые обеспечивают лучшую видимость и, следовательно, могут быть более безопасными:
- белый;
- серебряный;
- желтый.
Доминик Вятт из Международной ассоциации водителей предлагает покупателям автомобилей принимать во внимание цвет транспортного средства как часть своего решения о покупке. Хотя это не должно быть единственным критерием, выбор более заметного оттенка потенциально может снизить риск несчастных случаев.
Ранее эксперты назвали цвета автомобилей, на которых незаметна грязь. Также в компании Ford назвали любимый цвет водителей по итогам продаж.
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