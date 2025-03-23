Какой цвет авто безопаснее для водителя

Автомагистраль. Фото: freepik.com

Центр исследования несчастных случаев Университета Монаша в Австралии выяснил, что автомобили белого цвета имеют примерно на 10% меньше шансов попасть в аварию днем по сравнению с более темными транспортными средствами. Этот вывод основывается на тщательном изучении данных об авариях за 14 лет.

Об этом сообщил The Truth About Cars.

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Что показало исследование

Университет проанализировал более 36 000 столкновений автомобилей за период с 1998 по 2012 год. Они обнаружили, что белые машины, которые составляют 21% всех зарегистрированных транспортных средств, участвовали лишь в 13,3% этих аварий. Напротив, черные авто, на которые приходится 11,5%, стали участниками 23,4% столкновений.

Исследования подчеркивают критическую роль видимости в возникновении аварий. Светлые цвета, такие как белый и желтый, выделяются больше, особенно в условиях слабого освещения или неблагоприятной погоды, тогда как темные оттенки, как правило, сливаются с дорожной средой, ухудшая видимость.

Рекомендуемые цвета

Цвета, которые обеспечивают лучшую видимость и, следовательно, могут быть более безопасными:

белый;

серебряный;

желтый.

Доминик Вятт из Международной ассоциации водителей предлагает покупателям автомобилей принимать во внимание цвет транспортного средства как часть своего решения о покупке. Хотя это не должно быть единственным критерием, выбор более заметного оттенка потенциально может снизить риск несчастных случаев.

Ранее эксперты назвали цвета автомобилей, на которых незаметна грязь. Также в компании Ford назвали любимый цвет водителей по итогам продаж.