Исследование Ford показало неожиданный любимый цвет водителей

Ford выяснил любимый цвет водителей — это не серебристый
Считается, что самые популярные среди автовладельцев цвета находятся в черно-белой палитре, включая серый и серебристый. Тем удивительнее оказались результаты специализированного исследования компании Ford за 2024 год.
Об этом сообщил Moto.
Цвет №1
В ассортименте американского бренда в прошлом году синий побил рекорды популярности. Каждое четвертое авто (24,2%), которое выезжало из дилерского центра Ford, было окрашено в различные оттенки этого цвета: от небесно-голубого до темно-синего, или даже фиолетового.
На второе место по популярности опустились серебристые авто (17,7%). Третье место занял черный (16,7%). За ним следуют серый, белый, красный, зеленый и желтый.
Ford рассчитывает, что желтый поднимется с последнего места в 2025 году с помощью флагманских цветов: Vivid Yellow на Ford Capri и Electric Yellow на Puma Gen-E.
Распределение цветов по моделям
- Ford Kuga продавался преимущественно в зеленом цвете. Серебристая и черная краски оказались менее востребованными.
- На моделях Ford Puma доминировала серая краска. Далее по популярности — серебристая и красная.
- Ford Mustang был обычно темно-синим, а уже после этого — черным. Электрический Mustang зато чаще всего выходил из салона оранжевым.
- Синий цвет доминировал в Ford Focus и Ford Electric Explorer.
- Ford Rangers были преимущественно серыми.
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