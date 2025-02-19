Исследование Ford показало неожиданный любимый цвет водителей

Автомобили Ford. Фото: jclewisford.com

Считается, что самые популярные среди автовладельцев цвета находятся в черно-белой палитре, включая серый и серебристый. Тем удивительнее оказались результаты специализированного исследования компании Ford за 2024 год.

Об этом сообщил Moto.

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Цвет №1

В ассортименте американского бренда в прошлом году синий побил рекорды популярности. Каждое четвертое авто (24,2%), которое выезжало из дилерского центра Ford, было окрашено в различные оттенки этого цвета: от небесно-голубого до темно-синего, или даже фиолетового.

На второе место по популярности опустились серебристые авто (17,7%). Третье место занял черный (16,7%). За ним следуют серый, белый, красный, зеленый и желтый.

Ford рассчитывает, что желтый поднимется с последнего места в 2025 году с помощью флагманских цветов: Vivid Yellow на Ford Capri и Electric Yellow на Puma Gen-E.

Распределение цветов по моделям

Ford Kuga продавался преимущественно в зеленом цвете. Серебристая и черная краски оказались менее востребованными.

продавался преимущественно в зеленом цвете. Серебристая и черная краски оказались менее востребованными. На моделях Ford Puma доминировала серая краска. Далее по популярности — серебристая и красная.

доминировала серая краска. Далее по популярности — серебристая и красная. Ford Mustang был обычно темно-синим, а уже после этого — черным. Электрический Mustang зато чаще всего выходил из салона оранжевым.

был обычно темно-синим, а уже после этого — черным. Электрический Mustang зато чаще всего выходил из салона оранжевым. Синий цвет доминировал в Ford Focus и Ford Electric Explorer .

и . Ford Rangers были преимущественно серыми.

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