Дослідження Ford показало несподіваний улюблений колір водіїв

Ford зʼясував улюблений колір водіїв — це не сріблястий
Вважається, що найпопулярніші серед автовласників кольори знаходяться в чорно-білій палітрі, включно з сірим та сріблястим. Тим дивовижнішими виявилися результати спеціалізовано дослідження компанії Ford за 2024 рік.
Про це повідомив Moto.
Колір №1
В асортименті американського бренду торік синій побив рекорди популярності. Кожне четверте авто (24,2%), яке виїжджало з дилерського центру Ford, було пофарбоване у різні відтінки цього кольору: від небесно-блакитного до темно-синього, або навіть фіолетового.
На друге місце за популярністю опустилися сріблясті авто (17,7%). Третє місце посів чорний (16,7%). За ним йдуть сірий, білий, червоний, зелений та жовтий.
Ford розраховує, що жовтий підніметься з останнього місця у 2025 році за допомогою флагманських кольорів: Vivid Yellow на Ford Capri та Electric Yellow на Puma Gen-E.
Розподіл кольорів за моделями
- Ford Kuga продавався переважно у зеленому кольорі. Срібляста та чорна фарби виявилися менш потрібними.
- На моделях Ford Puma домінувала сіра фарба. Далі за популярністю — срібляста та червона.
- Ford Mustang був зазвичай темно-синім, а вже після цього — чорним. Електричний Mustang натомість найчастіше виходив з салону помаранчевим.
- Синій колір домінував у Ford Focus та Ford Electric Explorer.
- Ford Rangers були переважно сірими.
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