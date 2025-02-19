Дослідження Ford показало несподіваний улюблений колір водіїв

Автомобілі Ford. Фото: jclewisford.com

Вважається, що найпопулярніші серед автовласників кольори знаходяться в чорно-білій палітрі, включно з сірим та сріблястим. Тим дивовижнішими виявилися результати спеціалізовано дослідження компанії Ford за 2024 рік.

Про це повідомив Moto.

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Колір №1

В асортименті американського бренду торік синій побив рекорди популярності. Кожне четверте авто (24,2%), яке виїжджало з дилерського центру Ford, було пофарбоване у різні відтінки цього кольору: від небесно-блакитного до темно-синього, або навіть фіолетового.

На друге місце за популярністю опустилися сріблясті авто (17,7%). Третє місце посів чорний (16,7%). За ним йдуть сірий, білий, червоний, зелений та жовтий.

Ford розраховує, що жовтий підніметься з останнього місця у 2025 році за допомогою флагманських кольорів: Vivid Yellow на Ford Capri та Electric Yellow на Puma Gen-E.

Розподіл кольорів за моделями

Ford Kuga продавався переважно у зеленому кольорі. Срібляста та чорна фарби виявилися менш потрібними.

продавався переважно у зеленому кольорі. Срібляста та чорна фарби виявилися менш потрібними. На моделях Ford Puma домінувала сіра фарба. Далі за популярністю — срібляста та червона.

домінувала сіра фарба. Далі за популярністю — срібляста та червона. Ford Mustang був зазвичай темно-синім, а вже після цього — чорним. Електричний Mustang натомість найчастіше виходив з салону помаранчевим.

був зазвичай темно-синім, а вже після цього — чорним. Електричний Mustang натомість найчастіше виходив з салону помаранчевим. Синій колір домінував у Ford Focus та Ford Electric Explorer .

та . Ford Rangers були переважно сірими.

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