Какой цвет автомобиля самый практичный — ответ опытных водителей

Меньше мороки — какой цвет авто советуют выбирать опытные водители и почему
Психологи утверждают, что выбор цвета автомобиля показывает внутреннее состояние человека. Но водители, проведшие много лет за рулем, советуют использовать не эмоции, а практичную сторону дела.
Об этом написала "Твоя машина".
Черные машины нуждаются в очень частой мойке, а авто более ярких цветов могут вызвать трудности, в случае необходимости малярных работ. К примеру, лаймовая краска Lamborghini Urus Verde Viper стоит 19 000 долларов. И это еще не самый дорогой вариант в мире автомобилей.
При этом новички как раз часто ищут необычные стильные оттенки, чтобы выделяться среди, по их мнению, серой массы автолюбителей.
В отличие от них водители со стажем предпочитают более практичные цвета. Поэтому в мире вообще, а в Украине в частности очень популярны белые машины.
Преимущества белого цвета
- Экономия средств. Белые автомобили стоят дешевле, ведь у производителя отсутствуют дополнительные затраты на эксклюзивную покраску.
- Чистота. На белом кузове не так заметна пыль, как на черном и других темных цветах.
- Прохлада. Белая машина летом медленнее нагревается, ведь этот цвет отражает солнечные лучи.
- Безопасность. Машины светлых оттенков реже попадают в ДТП, ведь они более заметны на дорогах.
Ранее эксперты назвали самые лучшие и худшие цвета авто для перепродажи. Также концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2023-2024 годах.
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