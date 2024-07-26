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Меньше мороки — какой цвет авто советуют выбирать опытные водители и почему

26 июля 2024 06:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Какой цвет автомобиля самый практичный — ответ опытных водителей
Разноцветные автомобили. Фото: chase.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Психологи утверждают, что выбор цвета автомобиля показывает внутреннее состояние человека. Но водители, проведшие много лет за рулем, советуют использовать не эмоции, а практичную сторону дела.

Об этом написала "Твоя машина".

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Черные машины нуждаются в очень частой мойке, а авто более ярких цветов могут вызвать трудности, в случае необходимости малярных работ. К примеру, лаймовая краска Lamborghini Urus Verde Viper стоит 19 000 долларов. И это еще не самый дорогой вариант в мире автомобилей.

При этом новички как раз часто ищут необычные стильные оттенки, чтобы выделяться среди, по их мнению, серой массы автолюбителей.

В отличие от них водители со стажем предпочитают более практичные цвета. Поэтому в мире вообще, а в Украине в частности очень популярны белые машины.

 

Меньше мороки — какой цвет авто советуют выбирать опытные водители и почему - фото 1
Фото: forbes.com

Преимущества белого цвета

  • Экономия средств. Белые автомобили стоят дешевле, ведь у производителя отсутствуют дополнительные затраты на эксклюзивную покраску.
  • Чистота. На белом кузове не так заметна пыль, как на черном и других темных цветах.
  • Прохлада. Белая машина летом медленнее нагревается, ведь этот цвет отражает солнечные лучи.
  • Безопасность. Машины светлых оттенков реже попадают в ДТП, ведь они более заметны на дорогах.

Ранее эксперты назвали самые лучшие и худшие цвета авто для перепродажи. Также концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2023-2024 годах.

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