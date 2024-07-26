Какой цвет автомобиля самый практичный — ответ опытных водителей

Разноцветные автомобили. Фото: chase.com

Психологи утверждают, что выбор цвета автомобиля показывает внутреннее состояние человека. Но водители, проведшие много лет за рулем, советуют использовать не эмоции, а практичную сторону дела.

Об этом написала "Твоя машина".

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Черные машины нуждаются в очень частой мойке, а авто более ярких цветов могут вызвать трудности, в случае необходимости малярных работ. К примеру, лаймовая краска Lamborghini Urus Verde Viper стоит 19 000 долларов. И это еще не самый дорогой вариант в мире автомобилей.

При этом новички как раз часто ищут необычные стильные оттенки, чтобы выделяться среди, по их мнению, серой массы автолюбителей.

В отличие от них водители со стажем предпочитают более практичные цвета. Поэтому в мире вообще, а в Украине в частности очень популярны белые машины.

Фото: forbes.com

Преимущества белого цвета

Экономия средств. Белые автомобили стоят дешевле, ведь у производителя отсутствуют дополнительные затраты на эксклюзивную покраску.

Белые автомобили стоят дешевле, ведь у производителя отсутствуют дополнительные затраты на эксклюзивную покраску. Чистота. На белом кузове не так заметна пыль, как на черном и других темных цветах.

На белом кузове не так заметна пыль, как на черном и других темных цветах. Прохлада. Белая машина летом медленнее нагревается, ведь этот цвет отражает солнечные лучи.

Белая машина летом медленнее нагревается, ведь этот цвет отражает солнечные лучи. Безопасность. Машины светлых оттенков реже попадают в ДТП, ведь они более заметны на дорогах.

Ранее эксперты назвали самые лучшие и худшие цвета авто для перепродажи. Также концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2023-2024 годах.