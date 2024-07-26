Який колір автомобіля найпрактичнішій — відповідь досвідчених водіїв

Різноколірні автомобілі. Фото: chase.com

Психологи стверджують, що вибір кольору автомобіля демонструє внутрішній стан людини. Але водії, які провели багато років за кермом, радять послуговуватися не емоціями, а практичним боком справи.

Про це написала "Твоя машина".

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Чорні машини потребують дуже частої мийки, а авто яскравіших кольорів можуть викликати труднощі, у разі необхідності малярних робіт. Наприклад, лаймова фарба Lamborghini Urus Verde Viper коштує 19 000 доларів. І це ще не найдорожчий варіант у світі автомобілів.

При цьому новачки якраз часто шукають незвичайні стильні відтінки, щоб виділятися серед, на їхню думку, сірої маси автолюбителів.

На відміну від них водії зі стажем віддають перевагу практичнішим кольорам. Тому у світі взагалі, а в Україні зокрема дуже популярні білі машини.

Фото: forbes.com

Переваги білого кольору

Економія коштів. Білі автомобілі коштують дешевше, адже у виробника відсутні додаткові витрати на ексклюзивне фарбування.

Білі автомобілі коштують дешевше, адже у виробника відсутні додаткові витрати на ексклюзивне фарбування. Чистота. На білому кузові не так помітний пил, як на чорному та інших темних кольорах.

На білому кузові не так помітний пил, як на чорному та інших темних кольорах. Прохолода. Біла машина влітку повільніше нагрівається, адже цей колір відбиває сонячні промені.

Біла машина влітку повільніше нагрівається, адже цей колір відбиває сонячні промені. Безпека. Машини світлих відтінків рідше потрапляють у ДТП, адже вони помітніші на дорогах.

Раніше експерти назвали найкращі та найгірші кольори авто для перепродажу. Також концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2024 році.