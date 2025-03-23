Який колір авто безпечніший для водія

Автомагістраль. Фото: freepik.com

Центр дослідження нещасних випадків Університету Монаша в Австралії з’ясував, що автомобілі білого кольору мають приблизно на 10% менше шансів потрапити в аварію вдень порівняно з темнішими транспортними засобами. Цей висновок ґрунтується на ретельному вивченні даних про аварії за 14 років.

Про це повідомив The Truth About Cars.

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Що показало дослідження

Університет проаналізував понад 36 000 зіткнень автомобілів за період з 1998 по 2012 рік. Вони виявили, що білі машини, які становлять 21% усіх зареєстрованих транспортних засобів, брали участь лише в 13,3% цих аварій. Навпаки, чорні авто, на які припадає 11,5%, стали учасниками 23,4% зіткнень.

Дослідження підкреслюють критичну роль видимості у виникненні аварій. Світлі кольори, такі як білий та жовтий, виділяються більше, особливо в умовах слабкого освітлення або несприятливої погоди, тоді як темніші відтінки, зазвичай, зливаються з дорожнім середовищем, погіршуючи видимість.

Рекомендовані кольори

Кольори, які забезпечують кращу видимість і, отже, можуть бути безпечнішими:

білий;

срібний;

жовтий.

Домінік Вятт з Міжнародної асоціації водіїв пропонує покупцям автомобілів зважати на колір транспортного засобу як частину свого рішення про покупку. Хоча це не має бути єдиним критерієм, вибір помітнішого кольору потенційно може знизити ризик нещасних випадків.

Раніше експерти назвали кольори автомобілів, на яких непомітний бруд. Також в компанії Ford назвали улюблений колір водіїв за підсумками продажів.