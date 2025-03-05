Зачем нужна подушка безопасности для пяток водителя авто

Нижняя подушка безопасности. Фото: ZF Lifetec

Компания ZF Lifetec разработала активную подушку безопасности для пяток, чтобы снизить риск серьезных травм нижних конечностей для водителя и переднего пассажира в случае аварии. Новое оборудование пассивной безопасности будет доступно с 2028 года.

Об этом сообщил Lʼargus.

Читайте также:

Зачем новая подушка

Краш-тесты показали, что ноги водителя и пассажиров автомобиля могут иметь неблагоприятную кинематику, когда их сиденья сильно отодвинуты назад. Результатом являются травмы нижних конечностей, которые могут потребовать длительного и дорогостоящего лечения.

На основе этого наблюдения ZF Lifetec разработала активную подушку безопасности, способную поддерживать пятки водителя и переднего пассажира, а также блокировать коленные суставы.

Когда ноги поддерживаются, подушка безопасности для колен полностью выполняет свою функцию, передавая часть сдерживающей энергии в автомобиль через колени и бедра.

Интегрированная в педали эта подушка безопасности также создает равномерную контактную поверхность, защищая ноги, например, от риска скручивания или удара о педали.

Кому будет полезна

Фото: ZF Lifetec

Нововведение подойдет водителям, которые пользуются автономным управлением авто. Ведь автопилот позволяет автомобилистам откинуть свое сиденье назад в комфортное положение. Также изобретение понравится передним пассажирам, которые получат преимущество от большей свободы регулирования своего сиденья.

Доступность новинки

Новая подушка безопасности может встраиваться в пол, под коврики, не требуя дополнительного пространства, а потому подходит для подавляющего большинства действующих моделей. Подушка появится в широком доступе для производителей с 2028 года.

Ранее мы писали, где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности. Также инструкторы объяснили, почему двери авто всегда нужно открывать правой рукой.