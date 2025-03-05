Навіщо потрібна подушка безпеки для п’яток водія авто

Що таке подушка безпеки для п’яток водія авто
Компанія ZF Lifetec розробила активну подушку безпеки для п’ят, щоб знизити ризик серйозних травм нижніх кінцівок для водія та переднього пасажира в разі аварії. Нове обладнання пасивної безпеки буде доступне з 2028 року.
Про це повідомив Lʼargus.
Навіщо нова подушка
Краш-тести показали, що ноги водія та пасажирів автомобіля можуть мати несприятливу кінематику, коли їхні сидіння сильно відсунуті назад. Результатом є травми нижніх кінцівок, які можуть потребувати тривалого та дорогого лікування.
На основі цього спостереження ZF Lifetec розробила активну подушку безпеки, здатну підтримувати п’яти водія та переднього пасажира, а також блокувати колінні суглоби.
Коли ноги підтримуються, подушка безпеки для колін повністю виконує свою функцію, передаючи частину стримувальної енергії в автомобіль через коліна та стегна.
Інтегрована в педалі ця подушка безпеки також створює рівномірну контактну поверхню, захищаючи ноги, наприклад, від ризику скручування або удару об педалі.
Кому буде корисна
Нововведення запроваджується для водіїв, які користуються автономним управлінням авто. Адже автопілот дозволяє відкинути своє сидіння назад у комфортне положення. Також винахід сподобається переднім пасажирам, які отримають перевагу від більшої свободи регулювання свого сидіння.
Доступність новинки
Нова подушка безпеки може вбудовуватися у підлогу, під килимки, не вимагаючи додаткового простору, а тому підходить для переважної більшості чинних моделей. Подушка з’явиться в широкому доступі для виробників з 2028 року.
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