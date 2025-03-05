Навіщо потрібна подушка безпеки для п’яток водія авто

Нижня подушка безпеки. Фото: ZF Lifetec

Компанія ZF Lifetec розробила активну подушку безпеки для п’ят, щоб знизити ризик серйозних травм нижніх кінцівок для водія та переднього пасажира в разі аварії. Нове обладнання пасивної безпеки буде доступне з 2028 року.

Про це повідомив Lʼargus.

Читайте також:

Навіщо нова подушка

Краш-тести показали, що ноги водія та пасажирів автомобіля можуть мати несприятливу кінематику, коли їхні сидіння сильно відсунуті назад. Результатом є травми нижніх кінцівок, які можуть потребувати тривалого та дорогого лікування.

На основі цього спостереження ZF Lifetec розробила активну подушку безпеки, здатну підтримувати п’яти водія та переднього пасажира, а також блокувати колінні суглоби.

Коли ноги підтримуються, подушка безпеки для колін повністю виконує свою функцію, передаючи частину стримувальної енергії в автомобіль через коліна та стегна.

Інтегрована в педалі ця подушка безпеки також створює рівномірну контактну поверхню, захищаючи ноги, наприклад, від ризику скручування або удару об педалі.

Кому буде корисна

Фото: ZF Lifetec

Нововведення запроваджується для водіїв, які користуються автономним управлінням авто. Адже автопілот дозволяє відкинути своє сидіння назад у комфортне положення. Також винахід сподобається переднім пасажирам, які отримають перевагу від більшої свободи регулювання свого сидіння.

Доступність новинки

Нова подушка безпеки може вбудовуватися у підлогу, під килимки, не вимагаючи додаткового простору, а тому підходить для переважної більшості чинних моделей. Подушка з’явиться в широкому доступі для виробників з 2028 року.

Раніше ми писали, де водіям можна не користуватися пасками безпеки. Також інструктори пояснили, чому двері авто завжди потрібно відкривати правою рукою.