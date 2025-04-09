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Что случается, когда во время аварии ноги лежат на торпеде авто

9 апреля 2025 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Почему не стоит класть ноги на торпеду авто во время езды
Ноги на приборной панели автомобиля. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Привычка пассажиров переднего сиденья удобно устроиться в автомобиле, положив ноги на приборную панель, кажется невинной. Но, если случится внезапная остановка или неожиданное столкновение, да сработает подушка безопасности? К сожалению, банальная поездка может превратиться в событие, которое навсегда изменит жизнь такого путника.

Об этом написал Slash Gear.

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Риски подушки безопасности

Подушки безопасности созданы для защиты во время аварии, разворачиваясь с молниеносной скоростью от 160 до 350 км/ч, чтобы смягчить верхнюю часть тела и голову от удара о салон автомобиля. Это довольно эффективная система, которая спасла бесчисленное количество жизней. Но, когда ноги лежат на торпеде, спасательный инструмент может стать источником серьезных травм.

Во время быстрого и мощного вылета подушки времени опустить ноги нет. Когда колени направлены вверх, подушка безопасности может затолкнуть их прямо в лицо, сломав нос и повредив глаза.

Подушка может толкнуть ноги вверх под неестественным углом, сломать кости или вывихнуть бедра. Если ноги лежат крест-накрест, то сила удара может вывернуть конечности наружу, повредив тазобедренные суставы или раздробив бедренную кость.

Все эти переломы и вывихи могут серьезно повлиять на способность человека ходить, за чем часто следуют месяцы, а то и годы мучительного восстановления.

Ловушка ремней безопасности

Ремень безопасности — защита номер один в случае аварии, разработанная, чтобы крепко удерживать человека на месте. Но когда ноги лежат на приборной панели, ремень безопасности не может правильно располагаться на груди и пояснице, и защищать так, как должен.

На дороге все может быстро пойти не так: внезапная остановка, поворот, быстрое торможение. Если ноги пассажира не на полу, это замедляет его реакцию, когда каждая секунда на счету. Такая задержка может означать разницу между избежанием проблем и попаданием в худшую ситуацию.

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