Почему опаснее спорткара оказался маленький кроссовер

2025 Hyundai Venue. Фото: caranddriver.com

Самое опасное транспортное средство на дорогах США — это субкомпактный кроссовер Hyundai Venue. Этот автомобиль имеет самое высокое количество аварий со смертельным исходом в своем классе, доказывая, что мощность — не единственный фактор риска.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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10 самых опасных автомобилей

Hyundai Venue Chevrolet Corvette Mitsubishi Mirage Porsche 911 Honda CR-V Hybrid Tesla Model Y Mitsubishi Mirage G4 Buick Encore Kia Forte Buick Envision

"Новые автомобили безопаснее, чем когда-либо. Но их функциям безопасности противодействует отвлечение от вождения и высокая скорость, что приводит к росту аварий и смертности на дорогах в последние годы", — сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Почему Hyundai Venue?

Этот субкомпактный кроссовер, меньше Toyota RAV4 и ближе по размерам к хэтчбеку. Он весит всего 1179 кг, что делает его одним из самых легких кроссоверов на рынке, и это проблема.

По данным iSeeCars, Hyundai Venue потерпел 13,9 смертельных аварий на миллиард миль. Это больше, чем даже у спорткара Chevrolet Corvette, который имел 13,6.

У кроссоверов и внедорожников процент аварий со смертельным исходом выше, чем у Mitsubishi Mirage, автомобиля, печально известного из-за низкой безопасности. Внедорожники и кроссоверы выше от земли, что может помочь в некоторых авариях, но также увеличивает риск опрокидывания.

Субкомпактные кроссоверы, такие как Venue, сочетают худшее из обоих миров: легкие рамы, ограниченную защиту от столкновений и повышенный риск опрокидывания.

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