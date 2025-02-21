Почему опаснее спорткара оказался маленький кроссовер

Компактный кроссовер оказался опаснее спорткара
Самое опасное транспортное средство на дорогах США — это субкомпактный кроссовер Hyundai Venue. Этот автомобиль имеет самое высокое количество аварий со смертельным исходом в своем классе, доказывая, что мощность — не единственный фактор риска.
Об этом сообщил Motor Biscuit.
Опасные авто
iSeeCars проанализировал федеральные данные о ДТП и обнаружил 23 модели со смертельными случаями как минимум вдвое выше среднего по стране.
- 10 самых опасных автомобилей
- Hyundai Venue
- Chevrolet Corvette
- Mitsubishi Mirage
- Porsche 911
- Honda CR-V Hybrid
- Tesla Model Y
- Mitsubishi Mirage G4
- Buick Encore
- Kia Forte
- Buick Envision
"Новые автомобили безопаснее, чем когда-либо. Но их функциям безопасности противодействует отвлечение от вождения и высокая скорость, что приводит к росту аварий и смертности на дорогах в последние годы", — сказал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
Почему Hyundai Venue?
Этот субкомпактный кроссовер, меньше Toyota RAV4 и ближе по размерам к хэтчбеку. Он весит всего 1179 кг, что делает его одним из самых легких кроссоверов на рынке, и это проблема.
По данным iSeeCars, Hyundai Venue потерпел 13,9 смертельных аварий на миллиард миль. Это больше, чем даже у спорткара Chevrolet Corvette, который имел 13,6.
У кроссоверов и внедорожников процент аварий со смертельным исходом выше, чем у Mitsubishi Mirage, автомобиля, печально известного из-за низкой безопасности. Внедорожники и кроссоверы выше от земли, что может помочь в некоторых авариях, но также увеличивает риск опрокидывания.
Субкомпактные кроссоверы, такие как Venue, сочетают худшее из обоих миров: легкие рамы, ограниченную защиту от столкновений и повышенный риск опрокидывания.
Ранее мы писали об основных проблемах подержанных автомобилей Kia. Также эксперты объяснили, почему снизилась общая надежность авто в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!