Чому небезпечнішим за спорткар виявився маленький кросовер

2025 Hyundai Venue. Фото: caranddriver.com

Найнебезпечніший транспортний засіб на дорогах США — це субкомпактний кросовер Hyundai Venue. Цей автомобіль має найвищу кількість аварій зі смертельними наслідками у своєму класі, доводячи, що потужність — не єдиний фактор ризику.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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iSeeCars проаналізував федеральні дані про ДТП та виявив 23 моделі зі смертельними випадками щонайменше вдвічі вище середнього по країні.

10 найнебезпечніших автомобілів

Hyundai Venue Chevrolet Corvette Mitsubishi Mirage Porsche 911 Honda CR-V Hybrid Tesla Model Y Mitsubishi Mirage G4 Buick Encore Kia Forte Buick Envision

"Нові автомобілі безпечніші, ніж будь-коли. Але їхнім функціям безпеки протидіє відволікання від водіння та висока швидкість, що призводить до зростання аварій та смертності на дорогах в останні роки", — сказав виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

Чому Hyundai Venue?

Цей субкомпактний кросовер, менший за Toyota RAV4 та ближчий за розмірами до хетчбека. Він важить лише 1179 кг, що робить його одним із найлегших кросоверів на ринку, і це проблема.

За даними iSeeCars, Hyundai Venue зазнав 13,9 смертельних аварій на мільярд миль. Це більше, ніж навіть у спорткара Chevrolet Corvette, який мав 13,6.

У кросоверів та позашляховиків відсоток аварій зі смертельними наслідками вищий, ніж у Mitsubishi Mirage, автомобіля, сумно відомого через низьку безпеку. Позашляховики та кросовери вищі від землі, що може допомогти в деяких аваріях, але також збільшує ризик перекидання.

Субкомпактні кросовери, такі як Venue, поєднують найгірше з обох світів: легкі рами, обмежений захист від зіткнень та підвищений ризик перекидання.

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