Головні недоліки вживаних автомобілів Kia

2019 Kia Sportage. Фото: Kia

Kia зарекомендувала себе як виробник доступних та стильних автомобілів. Однак, попри позитивні якості, автовласники можуть стикатися з низкою недоліків, які варто враховувати перед придбанням вживаного автомобіля.

Про це написав Motor Biscuit.

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Продуктивність трансмісії

Багато моделей Kia, особливо Forte та Soul, страждали від проблем з трансмісією. Деякі власники повідомляють про різке перемикання передач, затримку прискорення або навіть повну несправність коробки передач. Kia Sportage та Sorento 2017-2020 років випуску сумно відомі проблемними трансмісіями з подвійним зчепленням.

Надійності двигуна

Kia неодноразово відкликала автомобілі через несправності двигуна. Kia Optima, Sorento та Sportage 2011-2019 були частиною масових відкликань через можливе загоряння мотора. Навіть у новіших моделях все ще спостерігається надмірне споживання оливи та передчасний знос двигуна. Крім того, конструкцію двигуна Kia з прямим упорскуванням бензину (GDI) критикували за накопичення вуглецю на впускних клапанах, що з часом призводить до проблем з продуктивністю та дорогого обслуговування.

Матеріали для інтер'єру

Попри те, що Kia мають гарний вигляд зовні, багато власників скаржаться на неякісні матеріали всередині. Твердий пластик, панелі, що гримлять, поверхні, які легко дряпаються, роблять салон дешевшим, ніж у конкурентів — Honda та Mazda.

Економія палива

Kia рекламуються як економічні, але деякі моделі Kia погано справляються в реальних умовах на дорозі, наприклад, Telluride. А моделі з турбонаддувом, такі як K5 GT, можуть здивувати надмірними витратами палива.

Незручні сидіння

Власники Kia Forte та Sorento, зокрема, часто скаржаться на жорстку оббивку та незручну поперекову підтримку.

Інформаційно-розважальної системи

Хоча інформаційно-розважальна система Kia загалом зручна, але оновлення програмного забезпечення може бути проблемою. Деякі власники повідомляють про збої, відставання та навіть зависання системи після оновлення. Старі моделі можуть не отримувати програмної підтримки.

Довговічність

Kia, як правило, працюють добре протягом перших кількох років, але довгострокова надійність є неоднозначною. Багато власників повідомляють про значні проблеми після 160 000 км, особливо з електричними системами, двигунами та трансмісіями.

Повний привід

Kia пропонує повний привід на деяких моделях, але він не найкращий. Sportage та Sorento борються з глибоким снігом та бездоріжжям гірше Subaru чи Jeep. Для суворого зимового клімату повного приводу Kia може бути недостатньо.

Раніше експерти пояснили, автомобілі якого бренду надійніші — Kia або Hyundai. Також ми писали про поширені проблеми вживаних кросоверів Kia Sportage.