Kia Sportage — найчастіші несправності вживаного кросовера

2103 Kia Sportage. Фото: cars.com

Добре доглянутий Kia Sportage зазвичай може пробігти від 240 000 до 320 000 км, а в окремих випадках й більше, особливо за умови регулярного технічного обслуговування та своєчасного ремонту. Розглянемо основні проблеми кросовера та пробіг, на якому вони зазвичай виникають.

Про це написав Motor Biscuit.

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Двигун

Найважливіша та найдорожча проблема Kia Sportage стосується двигуна, особливо в моделях 2011-2013 років. Користувачі повідомляють про зависання, надмірне споживання оливи та відмову двигуна, які зазвичай виникають після 112 000–160 000 км.

Трансмісія

У деяких моделях Kia Sportage виявлені проблеми з коробкою передач, такі як грубе перемикання та пробуксовування, хоча вони менш розповсюджені, ніж негаразди з двигуном. Неприємності можуть виникнути після 120 000–160 000 км. Їх основними ознаками є затримка прискорення, жорстке перемикання, витоки трансмісійної рідини.

Електрика

Електрична система Kia Sportage іноді викликає проблеми у власників, від несправностей датчиків до негараздів з генератором та акумулятором. Вони можуть виникнути вже після 80 000 км, але частіше в старих моделях. Ознаки: мерехтіння підсвічування панелі, нестабільна робота радіо, труднощі з пуском автомобіля.

Підвіска

Проблеми з підвіскою Kia Sportage можуть призвести до нерівної їзди та погіршення керування. Зношені компоненти не є унікальними, але їх слід замінити для безпеки. Проблеми виникають після 96 000–128 000 км. Ознаки: нерівномірний знос шин, скрегіт на нерівностях, жорстка їзда.

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