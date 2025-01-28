Японські кросовери знімають з виробництва — що сталося

2025 Infiniti QX55. Фото: Infiniti

У грудні 2025 року дві моделі кросовера Infiniti QX50 та QX55 припиняють своє існування. Nissan оголосив, що це є частиною плану з просування бренду на елітний ринок автомобілів.

Про це повідомив Motor1.

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Вони застаріли

Торік продажі Infiniti в США впали на 10,2%. Попри те, що QX50 був другим найбільш продаваним продуктом (реалізовано 10 722 одиниці), розкішний кросовер відправили у відставку. Преміальний бренд Nissan повідомив роздрібним торговцям, що виробництво QX50 та заодно й QX55 завершиться в грудні.

Щоб замінити ці два кросовери Infiniti випустить нові QX60 і QX65. Говорять, що ці оновлення в лінійці є частиною ширшого плану просування Infiniti на елітний ринок. В Nissan зазначили, що QX50 та QX55 мають застарілий вигляд, але на їхнє місце приходять наступники.

2025 Infiniti QX50. Фото: Infiniti

Ще елітніше

В компанії визнають, що Infiniti, ймовірно, втратить клієнтів, які шукають дешевші моделі, але мета полягає в тому, щоб продавати дорожчі автомобілі з вищою нормою прибутку. Оновлений QX60 з трирядними сидіннями вийде у 2026 році разом з дворядним аналогом QX65 у стилі купе. Очікувані ціни: 43 000 доларів за QX50 та 50 150 доларів за QX55.

Після знищення Q50 та Q60 Infiniti тепер є брендом SUV лише з чотирма моделями: QX50 та QX55, які незабаром зникнуть, QX60 та новим QX80. Але мета Nissan на 2025 рік — подвоїти продажі порівняно з минулим роком.

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