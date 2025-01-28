Японские кроссоверы снимают с производства — что произошло

2025 Infiniti QX55. Фото: Infiniti

В декабре 2025 года две модели кроссовера Infiniti QX50 и QX55 прекращают свое существование. Nissan объявил, что это является частью плана по продвижению бренда на элитный рынок автомобилей.

Об этом сообщил Motor1.

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Они устарели

В прошлом году продажи Infiniti в США упали на 10,2%. Несмотря на то, что QX50 был вторым самым продаваемым продуктом (реализовано 10 722 единицы), роскошный кроссовер отправили в отставку. Премиальный бренд Nissan сообщил розничным торговцам, что производство QX50 и заодно и QX55 завершится в декабре. Чтобы заменить эти два кроссовера, Infiniti выпустит новые QX60 и QX65. Говорят, что эти обновления в линейке являются частью более широкого плана продвижения Infiniti на элитный рынок. В Nissan отметили, что QX50 и QX55 выглядят устаревшими, но на их место приходят преемники.

2025 Infiniti QX50. Фото: Infiniti

Еще элитнее

В компании признают, что Infiniti, вероятно, потеряет клиентов, которые ищут более дешевые модели, но цель состоит в том, чтобы продавать более дорогие автомобили с более высокой нормой прибыли. Обновленный QX60 с трехрядными сиденьями выйдет в 2026 году вместе с двухрядным аналогом QX65 в стиле купе. Ожидаемые цены: 43 000 долларов за QX50 и 50 150 долларов за QX55.

После уничтожения Q50 и Q60 Infiniti теперь является брендом SUV только с четырьмя моделями: QX50 и QX55, которые вскоре исчезнут, QX60 и новым QX80. Но цель Nissan на 2025 год — удвоить продажи по сравнению с прошлым годом.

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