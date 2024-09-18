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Какие проблемные агрегаты имеют автомобили Nissan — что нужно знать

18 сентября 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Какой агрегат в автомобилях Nissan чаще всего выходит из строя — ответ механика
Автомобили Nissan. Фото: nissan.com.jo
Святослав Мотюженко - Редактор

Автомобили Nissan имеют репутацию надежных и долговечных. Однако модели бренда, как и любой другой марки, имеют свои слабые места.

Опытный механик, работающий с разными моделями Nissan, поделился с Avtopilot своими наблюдениями о наиболее проблемных деталях этих автомобилей.

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Вариаторная трансмиссия (CVT) обеспечивает плавное изменение передач и улучшенную экономию топлива. Но она также имеет склонность к частым повреждениям по сравнению с традиционными автоматическими коробками передач.

Вариатор отличается от обычных АКПП тем, что обеспечивает непрерывное и постепенное изменение передаточного числа между двигателем и колесами автомобиля, что позволяет оптимизировать работу двигателя в разных условиях.

Почему вариатор может выйти из строя

  • Перегрев. Вариатор чувствителен к температурным изменениям, особенно при езде в жаркую погоду или при длительных подъемах. Перегрев повреждает важные детали — ремень или конусы, что может привести к дорогостоящему ремонту.
  • Неправильная эксплуатация. Владельцы автомобилей часто пренебрегают регулярным обслуживанием и заменой специальной жидкости для CVT. Это значительно сокращает срок службы трансмиссии.
  • Агрессивный стиль вождения. Постоянные резкие старты и частые торможения создают дополнительную нагрузку на вариатор, что может привести к более быстрому износу.

Ранее мы писали, что произойдет с автомобилем, если постоянно начинать движение со второй передачи на МКПП. Также механик предостерег о трех вещах, которые нельзя делать с автомобилем осенью.

авто проблемы советы автомобиль Nissan

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