Який агрегат в автомобілях Nissan найчастіше виходить з ладу — відповідь механіка

Автомобілі Nissan. Фото: nissan.com.jo

Автомобілі Nissan мають репутацію надійних та довговічних. Однак, моделі бренду, як і будь-якої іншої марки, мають свої слабкі місця.

Досвідчений механік, котрий працює з різними моделями Nissan, поділився з Avtopilot своїми спостереженнями про найбільш проблемні деталі цих автомобілів.

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Водії Nissan скаржаться на варіатор

Варіаторна трансмісія (CVT) забезпечує плавну зміну передач і покращену економію пального. Але вона також має схильність до частих пошкоджень у порівнянні з традиційними автоматичними коробками передач.

Варіатор відрізняється від звичайних АКПП тим, що забезпечує безперервне та поступове змінення передавального числа між двигуном й колесами автомобіля, що дозволяє оптимізувати роботу двигуна в різних умовах.

Чому варіатор може вийти з ладу

Перегрів. Варіатор чутливий до температурних змін, особливо під час їзди в спекотну погоду або при тривалих підйомах. Перегрів пошкоджує важливі деталі — ремінь або конуси, що може призвести до дорогого ремонту.

Варіатор чутливий до температурних змін, особливо під час їзди в спекотну погоду або при тривалих підйомах. Перегрів пошкоджує важливі деталі — ремінь або конуси, що може призвести до дорогого ремонту. Неправильна експлуатація. Власники автомобілів часто нехтують регулярним обслуговуванням та заміною спеціальної рідини для CVT. Це значно скорочує термін служби трансмісії.

Власники автомобілів часто нехтують регулярним обслуговуванням та заміною спеціальної рідини для CVT. Це значно скорочує термін служби трансмісії. Агресивний стиль водіння. Постійні різкі старти та часті гальмування створюють додаткове навантаження на варіатор, що може призвести до його швидшого зносу.

Раніше ми писали, що станеться з автомобілем, якщо постійно починати рух з другої передачі на МКПП. Також механік застеріг про три речі, які не можна робити з автомобілем восени.