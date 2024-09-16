Як впливає на авто постійний початок руху з другої передачі — відповідь механіка

Що станеться з автомобілем, якщо постійно починати рух з другої передачі на МКПП
Водії, які завжди стартують з другої передачі механічної трансмісії, кажуть, що у такий спосіб заощаджують час та пальне. Автоексперти пояснили, чи так це насправді.
Про це написав Dexpens.
Чому варто стартувати з першої передачі
Конструкція механічних коробок в нових автомобілях дозволяє починати рух хоч з третьої передачі. Але якщо ви не за кермом спорткара, а у звичайній машині, то вона нормально витримує лише помірні навантаження.
Перша передача для старту потрібно для того, щоб плавно рушити зі швидкістю до 10 км/год та спокійно проїхати перші метри нашими неідеальними дорогами.
Початок руху з другої передачі стане причиною перегрівання дисків зчеплення, вони проковзуватимуть, лише частково передаючи крутний момент від движка до коробки.
Тому, стартуючи з другої передачі, водій не заощадить ані час, ані пальне. А ось передчасний знос зчеплення та дорогий ремонт за такої манери їзди дуже реальні.
Коли потрібно рушати з другої передачі
Лише в одному випадку рух з другої передачі буде виправданий ситуацією на дорозі. Коли машині потрібно починати рух з дуже слизької поверхні. Але це рідкісне виключення, а не правило.
Раніше ми писали, чому не варто купляти вживане авто з механічною трансмісією. Також розповідали, яка коробка передач краща для водія: механіка, автомат, робот або варіатор.
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