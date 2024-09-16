Как влияет на авто постоянное начало движения со второй передачи — ответ механика

Рычаг механической коробки. Фото: carscoops.com

Водители, которые всегда стартуют со второй передачи механической трансмиссии, говорят, что таким образом экономят время и топливо. Автоэксперты объяснили, действительно ли это так.

Об этом написал Dexpens.

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Почему стоит стартовать с первой передачи

Конструкция механических коробок в новых автомобилях позволяет начинать движение хоть с третьей передачи. Но если вы не за рулем спорткара, а в обычной машине, то она нормально выдерживает лишь умеренные нагрузки.

Первая передача для старта требуется для того, чтобы плавно двинуться со скоростью до 10 км/ч и спокойно проехать первые метры по нашим неидеальным дорогам.

Начало движения со второй передачи станет причиной перегрева дисков сцепления, они будут проскальзывать, лишь частично передавая крутящий момент от движка к коробке.

Поэтому, стартуя со второй передачи, водитель не сэкономит ни время, ни топливо. А вот преждевременный износ сцепления и дорогостоящий ремонт при такой манере езды очень реальны.

Когда нужно трогаться со второй передачи

Лишь в одном случае движение со второй передачи будет оправдано ситуацией на дороге. Когда машине нужно начинать движение с очень скользкой поверхности. Но это редкое исключение, а не правило.

Ранее мы писали, почему не стоит покупать подержанное авто с механической трансмиссией. Также рассказывали, какая коробка передач лучше для водителя: механика, автомат, робот или вариатор.