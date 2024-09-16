Механік попередив водіїв, які три речі з авто не можна робити з авто восени

Авто восени. Фото: minit-tune.com

Зміна погодних умов восени вимагає особливого догляду за автомобілем. Існує три сезонні помилки, яких часто припускаються водії та шкодять машині.

Про це написав Avtopilot.

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Чистка двигуна

Коли температура повітря знижується, а вологість підвищується, чистка двигуна може призвести до проблем. Волога, що потрапляє під капот, може довго висихати, створюючи сприятливе середовище для корозії та інших пошкоджень. Тому восени краще відмовитися від цієї процедури або проводити її лише на СТО з використанням професійного обладнання.

Обробка кузова

Обробляти кузов поліроллю в умовах низьких температур або перед настанням холодів не рекомендується. Поліроль може нерівномірно розподілитися по поверхні або навіть замерзнути, що призведе до зниження ефективності захисту.

Неправильне користування двірниками

Листя, яке накопичується на лобовому склі та інших частинах кузова, може пошкодити склоочисники та лакофарбове покриття. Тому не варто використовувати двірники для видалення листя. Краще прибрати його вручну, використовуючи м’яку щітку або ганчірку.

Раніше ми писали, як підготувати автомобіль до осінньої погоди. Також розповідали, як ефективно видалити залишки комах з лобового скла.