Механик предупредил водителей, какие три вещи из авто нельзя делать из авто осенью

Автомобиль осенью. Фото: minit-tune.com

Смена погодных условий осенью требует особого ухода за автомобилем. Существует три сезонных ошибки, которые часто допускают водители и вредят машине.

Об этом написал Avtopilot.

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Чистка двигателя

Когда температура воздуха снижается, а влажность увеличивается, чистка двигателя может привести к проблемам. Влага, попадающая под капот, может долго высыхать, создавая питательную среду для коррозии и других повреждений. Поэтому осенью лучше отказаться от этой процедуры или делать ее только на СТО с использованием профессионального оборудования.

Обработка кузова

Обрабатывать кузов полиролью в условиях низких температур или перед наступлением холодов не рекомендуется. Полироль может неравномерно распределиться по поверхности или даже замерзнуть, что приведет к понижению эффективности защиты.

Неправильное использование дворников

Листья, которые накапливаются на лобовом стекле и других частях кузова, могут повредить стеклоочистители и лакокрасочное покрытие. Поэтому не следует использовать дворники для удаления листьев. Лучше убрать его вручную, используя мягкую щетку или тряпку.

Ранее мы писали, как подготовить автомобиль к осенней погоде. Также рассказывали, как эффективно удалить остатки насекомых из лобового стекла.