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Как Nissan удалось превзойти Toyota

7 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Nissan наконец-то превзошел Toyota — как компании это удалось
2020 Nissan Z. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

За несколько лет на американском рынке в соперничестве двух спорткаров — Nissan Z и Toyota Supra — всегда побеждал последний. Но так было до 2024 года, когда Nissan продал 3164 автомобиля Z по сравнению с 2615 продажами Supra.

Об этом сообщил Motor1.

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История борьбы

Nissan Z реализовано всего на 549 автомобилей больше. Но стоит учитывать, что в 2023 году Supra превзошла Z почти на 1000 автомобилей. И что за первые два года продаж нового Z, Nissan продал чуть более 300 автомобилей в США.

  • Продажи Toyota Supra и Nissan Z в США, 2021-2024, единиц
Продажи Toyota Supra и Nissan Z в США, 2021-2024, единиц
Инфографика: motor1.com

Nissan Z 2020 года более новая модель, чем Supra, которая дебютировала еще в 2019-м. Z также имеет гораздо более низкую базовую цену: 44 110 долларов против 57 385 долларов для Supra.

В конце 2023 года Nissan также существенно расширил модельный ряд Z, представив модель Nismo на 420 л.с. (правда, по космической цене 68 000 долларов).

Тем временем Toyota добавила механическую коробку передач к Supra, а в прошлом году выпустила специальную модель к 45-й годовщине, но не предложила никаких других значительных механических обновлений.

Toyota Supra впервые уступила Nissan Z в США в 2024 году.
2025 Toyota Supra. Фото: Toyota

До чемпионов далеко

Для Nissan Z ситуация выглядит довольно хорошо, если не сравнивать его показатели с другим крупным спортивным купе на рынке. Например, в прошлом году Ford продал в США 44 003 экземпляра Mustang, Toyota GR86 достигла продаж 11 426 единиц, а Subaru BRZ — 3345 автомобилей.

Ранее эксперты назвали самый быстрый серийный автомобиль в США. Также мы писали о новых спорткарах с лучшей экономией топлива в 2024 году.

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