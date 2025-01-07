Nissan наконец-то превзошел Toyota — как компании это удалось

Как Nissan удалось превзойти Toyota
За несколько лет на американском рынке в соперничестве двух спорткаров — Nissan Z и Toyota Supra — всегда побеждал последний. Но так было до 2024 года, когда Nissan продал 3164 автомобиля Z по сравнению с 2615 продажами Supra.
Об этом сообщил Motor1.
История борьбы
Nissan Z реализовано всего на 549 автомобилей больше. Но стоит учитывать, что в 2023 году Supra превзошла Z почти на 1000 автомобилей. И что за первые два года продаж нового Z, Nissan продал чуть более 300 автомобилей в США.
- Продажи Toyota Supra и Nissan Z в США, 2021-2024, единиц
Nissan Z 2020 года более новая модель, чем Supra, которая дебютировала еще в 2019-м. Z также имеет гораздо более низкую базовую цену: 44 110 долларов против 57 385 долларов для Supra.
В конце 2023 года Nissan также существенно расширил модельный ряд Z, представив модель Nismo на 420 л.с. (правда, по космической цене 68 000 долларов).
Тем временем Toyota добавила механическую коробку передач к Supra, а в прошлом году выпустила специальную модель к 45-й годовщине, но не предложила никаких других значительных механических обновлений.
До чемпионов далеко
Для Nissan Z ситуация выглядит довольно хорошо, если не сравнивать его показатели с другим крупным спортивным купе на рынке. Например, в прошлом году Ford продал в США 44 003 экземпляра Mustang, Toyota GR86 достигла продаж 11 426 единиц, а Subaru BRZ — 3345 автомобилей.
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