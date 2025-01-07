Nissan нарешті перевершив Toyota — як компанії це вдалося

2020 Nissan Z. Фото: caranddriver.com

За кілька років на американському ринку у суперництві двох спорткарів — Nissan Z та Toyota Supra — завжди перемагав останній. Але так було до 2024 року, коли Nissan продав 3164 автомобілі Z порівняно з 2615 продажами Supra.

Про це повідомив Motor1.

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Історія боротьби

Nissan Z реалізовано лише на 549 автомобілів більше. Але варто враховувати, що у 2023 році Supra перевершила Z майже на 1000 автомобілів. І що за перші два роки продажу нового Z, Nissan продав трохи більш як 300 автомобілів у США.

Продажі Toyota Supra та Nissan Z в США, 2021-2024, одиниць

Інфографіка: motor1.com

Nissan Z 2020 року новіша модель, ніж Supra, яка дебютувала ще у 2019-му. Z також має набагато нижчу базову ціну: 44 110 доларів проти 57 385 доларів для Supra.

Наприкінці 2023 року Nissan також суттєво розширив модельний ряд Z, представивши модель Nismo на 420 к.с. (щоправда, за космічною ціною 68 000 доларів).

Тим часом Toyota додала механічну коробку передач до Supra, а торік випустила спеціальну модель до 45-ї річниці, але не запропонувала жодних інших значних механічних оновлень.

2025 Toyota Supra. Фото: Toyota

До чемпіонів далеко

Для Nissan Z ситуація виглядає досить добре, якщо не порівнювати його показники з іншим великим спортивним купе на ринку. Наприклад, торік Ford продав в США 44 003 екземпляри Mustang, Toyota GR86 досягла продажів 11 426 одиниць, а Subaru BRZ — 3345 автомобілів.

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