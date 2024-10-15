Найекономніші спорткари 2024 — три моделі з ідеальною паливною ефективністю

Спорткари. Фото: capomazda.com

Зазвичай спорткар не є самим практичним видом автомобіля, адже орієнтується на клієнтів, які віддають пріоритет досвіду водіння та зовнішньому вигляду машини. Втім, ринок сьогодні пропонує спортивні авто, які є досить економічними навіть для регулярної експлуатації, що важливо на тлі постійного подорожчання пального.

Про це написав Hot Cars.

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1. 2024 Mazda Miata MX5 Automatic

Фото: motortrend.com

Витрати палива у місті: 9 л/100 км.

9 л/100 км. На трасі: 6,7 л/100 км.

6,7 л/100 км. У змішаному циклі: 8,1 л/100 км.

Двигун спорткара налаштований для балансу енергійного водіння та комфорту, що робить його ідеальним як для щоденної їзди, так й для трекових перегонів. Плавна крива крутного моменту означає корисну потужність у широкому діапазоні обертів. Крім того, легке шасі в поєднанні з 2-літровим двигуном було розроблено для забезпечення майже ідеального розподілу ваги 50:50.

2024 Lexus LC 500h Hybrid

Фото: motortrend.com

Витрати палива у місті: 9 л/100 км.

9 л/100 км. На трасі: 7.1 л/100 км.

7.1 л/100 км. У змішаному циклі: 8,1 л/100 км.

Автомобіль майже ідентичний за економією палива в місті та в комбінованому режимі, адже гібридна система погано працює на шосе. Хай там як, але машина посідає друге місце за економічністю палива серед спорткарів.

3. 2024 BMW Z4 sDrive30i

Фото: caranddriver.com

Витрати палива у місті: 9.4 л/100 км.

9.4 л/100 км. На трасі: 7.1 л/100 км.

7.1 л/100 км. У змішаному циклі: 8,4 л/100 км.

Завдяки своєму 2-літровому 4-циліндровому турбодвигуну потужністю 255 к.с. модель Z4 sDrive30i є третім за ефективністю спортивним автомобілем, який можна купити за гроші.

Раніше ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор та на які спорткари його встановлять. Також в Китаї представили Xiaomi SU7 Ultra з двигуном V8 потужністю 1548 к.с.