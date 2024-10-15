Самые экономичные спорткары 2024 — три модели с идеальной топливной эффективностью

Спорткары. Фото: capomazda.com

Обычно спорткар не является самым практичным видом автомобиля, ведь ориентируется на клиентов, отдающих приоритет опыту вождения и внешнему виду машины. Впрочем, рынок сегодня предлагает спортивные авто, которые достаточно экономичны даже для регулярной эксплуатации, что важно на фоне постоянного подорожания топлива.

Об этом написал Hot Cars.

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1. 2024 Mazda Miata MX5 Automatic

Фото: motortrend.com

Расход топлива в городе: 9 л/100 км.

9 л/100 км. На трассе: 6,7 л/100 км.

6,7 л/100 км. В смешанном цикле: 8,1 л/100 км.

Двигатель спорткара сконфигурирован для баланса энергичного вождения и комфорта, что делает его идеальным как для ежедневной езды, так и для трековых гонок. Плавная кривая крутящего момента означает полезную мощность в широком диапазоне оборотов. Кроме того, легкое шасси в сочетании с 2-литровым двигателем было разработано для обеспечения идеального распределения веса 50:50.

2024 Lexus LC 500H Hybrid

Фото: motortrend.com

Расход топлива в городе: 9 л/100 км.

9 л/100 км. На трассе: 7.1 л/100 км.

7.1 л/100 км. В смешанном цикле: 8,1 л/100 км.

Автомобиль почти идентичен экономии топлива в городе и в комбинированном режиме, ведь гибридная система плохо работает на шоссе. Как бы там ни было, машина занимает второе место по экономности топлива среди спорткаров.

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Фото: caranddriver.com

Расход топлива в городе: 9.4 л/100 км.

9.4 л/100 км. На трассе: 7.1 л/100 км.

7.1 л/100 км. В смешанном цикле: 8,4л/100 км.

Благодаря своему 2-литровому 4-цилиндровому турбодвигателю мощностью 255 л.с. модель Z4 sDrive30i является третьим по эффективности спортивным автомобилем, который можно купить за деньги.

Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор и на какие спортивные автомобили его установят. Также в Китае представили Xiaomi SU7 Ultra с двигателем V8 мощностью 1548 л.с.