Самые экономичные спорткары 2024 — три модели с идеальной топливной эффективностью

ТОП-3 новых спорткаров с лучшей экономией топлива в 2024 году
Обычно спорткар не является самым практичным видом автомобиля, ведь ориентируется на клиентов, отдающих приоритет опыту вождения и внешнему виду машины. Впрочем, рынок сегодня предлагает спортивные авто, которые достаточно экономичны даже для регулярной эксплуатации, что важно на фоне постоянного подорожания топлива.
Об этом написал Hot Cars.
1. 2024 Mazda Miata MX5 Automatic
- Расход топлива в городе: 9 л/100 км.
- На трассе: 6,7 л/100 км.
- В смешанном цикле: 8,1 л/100 км.
Двигатель спорткара сконфигурирован для баланса энергичного вождения и комфорта, что делает его идеальным как для ежедневной езды, так и для трековых гонок. Плавная кривая крутящего момента означает полезную мощность в широком диапазоне оборотов. Кроме того, легкое шасси в сочетании с 2-литровым двигателем было разработано для обеспечения идеального распределения веса 50:50.
2024 Lexus LC 500H Hybrid
- Расход топлива в городе: 9 л/100 км.
- На трассе: 7.1 л/100 км.
- В смешанном цикле: 8,1 л/100 км.
Автомобиль почти идентичен экономии топлива в городе и в комбинированном режиме, ведь гибридная система плохо работает на шоссе. Как бы там ни было, машина занимает второе место по экономности топлива среди спорткаров.
3. 2024 BMW Z4 sDrive30i
- Расход топлива в городе: 9.4 л/100 км.
- На трассе: 7.1 л/100 км.
- В смешанном цикле: 8,4л/100 км.
Благодаря своему 2-литровому 4-цилиндровому турбодвигателю мощностью 255 л.с. модель Z4 sDrive30i является третьим по эффективности спортивным автомобилем, который можно купить за деньги.
Ранее мы писали, что Toyota разрабатывает новый мощный турбомотор и на какие спортивные автомобили его установят. Также в Китае представили Xiaomi SU7 Ultra с двигателем V8 мощностью 1548 л.с.
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