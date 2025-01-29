Kia Sportage — частые неисправности подержанного кроссовера

2103 Kia Sportage. Фото: cars.com

Хорошо ухоженный Kia Sportage обычно может пробежать от 240 000 до 320 000 км, а в отдельных случаях и больше, особенно при условии регулярного технического обслуживания и своевременного ремонта. Рассмотрим основные проблемы кроссовера и пробег, на котором они обычно возникают.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Двигатель

Самая важная и самая дорогая проблема Kia Sportage касается двигателя, особенно в моделях 2011-2013 годов. Пользователи сообщают о зависании, чрезмерном потреблении масла и отказе двигателя, которые обычно возникают после 112 000–160 000 км.

Трансмиссия

В некоторых моделях Kia Sportage обнаружены проблемы с коробкой передач, такие как грубое переключение и пробуксовка, хотя они менее распространены, чем неприятности с двигателем. Проблемы могут возникнуть после 120 000–160 000 км. Их основными признаками являются задержка ускорения, жесткое переключение, утечки трансмиссионной жидкости.

Электрика

Электрическая система Kia Sportage иногда вызывает проблемы у владельцев, от неисправностей датчиков до неполадок с генератором и аккумулятором. Они могут возникнуть уже после 80 000 км, но чаще в старых моделях. Признаки: мерцание подсветки панели, нестабильная работа радио, трудности с пуском автомобиля.

Подвеска

Проблемы с подвеской Kia Sportage могут привести к неровной езде и ухудшению управления. Изношенные компоненты не являются уникальными, но их следует заменить для безопасности. Проблемы возникают после 96 000–128 000 км. Признаки: неравномерный износ шин, скрежет на неровностях, жесткая езда.

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