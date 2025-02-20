Главные недостатки подержанных автомобилей Kia

2019 Kia Sportage. Фото: Kia

Kia зарекомендовала себя как производитель доступных и стильных автомобилей. Однако, несмотря на положительные качества, автовладельцы могут сталкиваться с рядом недостатков, которые стоит учитывать перед приобретением подержанного автомобиля.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Производительность трансмиссии

Многие модели Kia, особенно Forte и Soul, страдали от проблем с трансмиссией. Некоторые владельцы сообщают о резком переключении передач, задержке ускорения или даже полной неисправности коробки передач. Kia Sportage и Sorento 2017-2020 годов выпуска печально известны проблемными трансмиссиями с двойным сцеплением.

Надежности двигателя

Kia неоднократно отзывала автомобили из-за неисправностей двигателя. Kia Optima, Sorento и Sportage 2011-2019 годов были частью массовых отзывов из-за возможного возгорания двигателя. Даже в более новых моделях все еще наблюдается чрезмерное потребление масла и преждевременный износ двигателя. Кроме того, конструкцию двигателя Kia с прямым впрыском бензина (GDI) критиковали за накопление углерода на впускных клапанах, что со временем приводит к проблемам с производительностью и дорогостоящему обслуживанию.

Материалы для интерьера

Несмотря на то, что Kia хорошо выглядят снаружи, многие владельцы жалуются на некачественные материалы внутри. Твердый пластик, гремящие панели, легко царапающиеся поверхности делают салон дешевле, чем у конкурентов — Honda и Mazda.

Экономия топлива

Kia рекламируются как экономичные, но некоторые модели Kia плохо справляются в реальных условиях на дороге, например, Telluride. А модели с турбонаддувом, такие как K5 GT, могут удивить чрезмерным расходом топлива.

Неудобные сиденья

Владельцы Kia Forte и Sorento, в частности, часто жалуются на жесткую обивку и неудобную поясничную поддержку.

Информационно-развлекательной системы

Хотя информационно-развлекательная система Kia в целом удобна, но обновление программного обеспечения может быть проблемой. Некоторые владельцы сообщают о сбоях, отставании и даже зависании системы после обновления. Старые модели могут не получать программной поддержки.

Долговечность

Kia, как правило, работают хорошо в течение первых нескольких лет, но долгосрочная надежность неоднозначна. Многие владельцы сообщают о значительных проблемах после 160 000 км, особенно с электрическими системами, двигателями и трансмиссиями.

Полный привод

Kia предлагает полный привод на некоторых моделях, но он не лучший. Sportage и Sorento борются с глубоким снегом и бездорожьем хуже Subaru или Jeep. Для сурового зимнего климата полного привода Kia может быть недостаточно.

Ранее эксперты объяснили, автомобили какого бренда надежнее — Kia или Hyundai. Также мы писали о распространенных проблемах подержанных кроссоверов Kia Sportage.