Главные недостатки подержанных автомобилей Kia

Основные проблемы подержанных автомобилей Kia
Kia зарекомендовала себя как производитель доступных и стильных автомобилей. Однако, несмотря на положительные качества, автовладельцы могут сталкиваться с рядом недостатков, которые стоит учитывать перед приобретением подержанного автомобиля.
Об этом написал Motor Biscuit.
- Производительность трансмиссии
Многие модели Kia, особенно Forte и Soul, страдали от проблем с трансмиссией. Некоторые владельцы сообщают о резком переключении передач, задержке ускорения или даже полной неисправности коробки передач. Kia Sportage и Sorento 2017-2020 годов выпуска печально известны проблемными трансмиссиями с двойным сцеплением.
- Надежности двигателя
Kia неоднократно отзывала автомобили из-за неисправностей двигателя. Kia Optima, Sorento и Sportage 2011-2019 годов были частью массовых отзывов из-за возможного возгорания двигателя. Даже в более новых моделях все еще наблюдается чрезмерное потребление масла и преждевременный износ двигателя. Кроме того, конструкцию двигателя Kia с прямым впрыском бензина (GDI) критиковали за накопление углерода на впускных клапанах, что со временем приводит к проблемам с производительностью и дорогостоящему обслуживанию.
- Материалы для интерьера
Несмотря на то, что Kia хорошо выглядят снаружи, многие владельцы жалуются на некачественные материалы внутри. Твердый пластик, гремящие панели, легко царапающиеся поверхности делают салон дешевле, чем у конкурентов — Honda и Mazda.
- Экономия топлива
Kia рекламируются как экономичные, но некоторые модели Kia плохо справляются в реальных условиях на дороге, например, Telluride. А модели с турбонаддувом, такие как K5 GT, могут удивить чрезмерным расходом топлива.
- Неудобные сиденья
Владельцы Kia Forte и Sorento, в частности, часто жалуются на жесткую обивку и неудобную поясничную поддержку.
- Информационно-развлекательной системы
Хотя информационно-развлекательная система Kia в целом удобна, но обновление программного обеспечения может быть проблемой. Некоторые владельцы сообщают о сбоях, отставании и даже зависании системы после обновления. Старые модели могут не получать программной поддержки.
- Долговечность
Kia, как правило, работают хорошо в течение первых нескольких лет, но долгосрочная надежность неоднозначна. Многие владельцы сообщают о значительных проблемах после 160 000 км, особенно с электрическими системами, двигателями и трансмиссиями.
- Полный привод
Kia предлагает полный привод на некоторых моделях, но он не лучший. Sportage и Sorento борются с глубоким снегом и бездорожьем хуже Subaru или Jeep. Для сурового зимнего климата полного привода Kia может быть недостаточно.
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