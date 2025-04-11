Рейтинг самых опасных водителей Европы — есть сюрпризы

Неадекватный водитель. Фото: freepik.com

Специалисты швейцарского сайта E-Vignette проанализировали отчет Еврокомиссии о смертности на дорогах континента и результаты исследования об опасном поведении водителей, проведенного Институтом Vias. В итоге, среди 21 страны Европы определили самые безопасные и самые опасные нации за рулем.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Самыми опасными водителями в Европе оказались латвийцы, которые набрали 75,8 балла из 100. Ключевым фактором этого результата является высокое количество смертей на дорогах Латвии — 75 летальных случаев на миллион жителей страны. Это самый высокий показатель в рейтинге. Также Латвия заняла второе место после Финляндии по проценту водителей, которые пользуются телефоном за рулем. Плюс аж 70,7% латвийских водителей признались в превышении скорости на дорогах.

Австрийцы оказались на втором месте с результатом 73 балла. На их позицию влияли большое количество: водителей, которые признались, что управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; автомобилистов, водивших со значительной усталостью. Замыкают бесславный пьедестал греки с результатом 70 баллов, что связано с высоким процентом водителей, которые не пристегнули ремни безопасности (27,7%) и смертностью на дорогах (61 жертва на миллион).

Инфографика: vignetteswitzerland.com

Кто водит аккуратно

Похвастаться одним из самых низких показателей превышения скорости на автомагистралях могут британцы — всего 38,3%. Кроме того, только 12,5% британских водителей ехали явно уставшими. Другим значимым фактором является низкое количество смертей на дорогах Британии (25 на миллион жителей). Это второй наименьший результат после Швеции.

В Украине растет количество ДТП

Украина не попала в этом году в европейский рейтинг, однако по данным патрульной полиции, в 2024 году на дорогах Украины в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 3202 человека, а еще 32023 получили травмы. По сравнению с 2023 годом количество смертей в ДТП выросло почти на 5%, а количество травмированных — на 8,5%.

Основными причинами смертельных случаев были:

превышение безопасной скорости (погибло 1770 человек);

нарушение правил маневрирования (490);

переход пешеходами дороги в неустановленных местах (167).

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